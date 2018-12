La minera Dominion Diamond Mines y su socia Rio Tinto Group, desenterraron en octubre un diamante de 552 quilates en la mina Diavik, aproximadamente 135 millas al sur del Círculo Polar Ártico, en los territorios del noroeste de Canadá.

El hallazgo, que apenas fue revelado, supera tres veces el tamaño del diamante más grande que se haya encontrado anteriormente en Canadá, el cual tiene 187 quilates y fue descubierto en la misma mina.

La asombrosa piedra se descubrió al pasar por el proceso de selección inicial en la planta de recuperación de Diavik, y contó con un diámetro de 33.74 mm x 54.56 mm y un peso exacto de 552.74 quilates o carats -la medida en que se miden esta clase de gemas-.

Si bien Diavik y la mina vecina Ekati producen diamantes de muy alta calidad, no son famosas por el tipo de gemas enormes que normalmente se encuentran en las minas del sur de África.

Shane Durgin, director ejecutivo de Dominion, dijo que el diamante tiene la calidad de una gema, lo que significa que es adecuado para joyería, pero dio pocos detalles adicionales que permitan determinar su valor.



Miners just unearthed the biggest diamond ever found in Canada ??



The 552-carat yellow gem is almost 3 times the size of the next largest stone discovered in North America pic.twitter.com/wUyZBf0wyl