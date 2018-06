La fascinación que tiene el planeta Marte no solo es exclusiva de los científicos y astrónomos que lo estudian día a día en las agencias espaciales más importantes del mundo, sino también de personas que lo encuentran especialmente encantador por todos los misterios que lo rodean.

Un ejemplo de lo que esta atracción tan excepcional puede representar para un ser humano fue la creación visual computarizada de Seán Doran quien, con la utilización de datos reales de Marte, logró elaborar una simulación casi perfecta de lo que sería realizar un vuelo sobre el planeta rojo.

Esta recreación se pudo lograr gracias a la obtención de datos de la cámara HiRISE de la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Doran aclaró que el vídeo no presenta imágenes reales, sino una animación que requirió de mucho procesamiento para lograr el efecto realista.

“La calidad y fidelidad de los datos que proporciona HiRISE permite capturar una fotografía virtual de la superficie marciana. No es tan bueno como estar allí, ¡pero es la mejor alternativa!” respondió Doran al sitio Gizmodo a través de un mensaje directo de Twitter.

Oh, Mars!

A lower flyby of Gorgunum Chaos, made with @HiRISE data & synthetic color pass.

Nice detail in the 4k version: https://t.co/vps6ilIeh5 pic.twitter.com/repkZl1Goh — Seán Doran | Seán Ó Deoráin (@_TheSeaning) 16 de junio de 2018

La recreación y obtención de datos que recibió el nombre de Gorgonum Chaos, se logró gracias a la utilidad de la cámara HiRISE que registra luz visible en muy alta resolución desde la MRO, a unas 200 millas sobre la superficie de Marte, la cual es utilizada para seleccionar regiones aptas para el uso de los rovers y en un futuro para humanos.

Doran explicó que tras la obtención de datos utilizó un programa de gráficos 3D, mismo que sirvió para la información en una malla 3D. Posteriormente se procesaron las texturas en Photoshop, se combinaron y renderizaron en el software 3DS Max, se incluyó una atmosfera para que finalmente se realizara la animación con After Effects.