Antropólogos de la Universidad de Texas, en Austin, descubrieron tres nuevas especies de primates que vivieron hace 40 millones de años, los cuales son denominados como: Ekwiiyemakius walshi, Gunnelltarsius randalli y Brontomomys cerutti.

De acuerdo con el artículo publicado por los investigadores en el Journal of Human Evolution, estos tres tipos de mamíferos existieron en lo que es actualmente San Diego, en una etapa en la que California poseía números bosques tropicales.

Estos primates recientemente encontrados, aún eran desconocidos por la ciencia y su hallazgo se realizó en la región que conforma la Formación Friars en el suroeste de Estados Unidos.

