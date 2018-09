Un equipo de investigadores internacionales, integrados por científicos de Canadá, Estados Unidos y Alemania, informaron que con base a los datos recopilados por el Telescopio Espacial Kepler de la NASA, han logrado descubrir un exoplaneta con el doble del tamaño de la Tierra.

Este nuevo exoplaneta que está ubicado a unos 145 años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo, fue llamado Wolf 503b.

La encargada de hacer este descubrimiento fue Merrin Peterson, una joven estudiante que inició su maestría en el Instituto de Investigación de Exoplanetas (iREx) de la Universidad de Montreal.

Meet Wolf 503b, an exoplanet 2x the size of ??! It was just discovered by a young Canadian student Merrin Peterson, and @UMontreal Bjorn Benneke, along with an international team.What does this new exoplanet mean for future research? Find out below in our exclusive Q&A with them! pic.twitter.com/RLYK9kVhJn