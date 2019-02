La historia cuenta que, durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi mandó una flotilla de seis submarinos al Mar Negro con un sólo objetivo: atacar a los barcos soviéticos durante la llamada Operación Barbaroja. Se trataba de un grupo de sumergibles conocidos como U-18, U-19, U-20, U-21, U-22 y U-23, pero todos ellos fueron a dar al fondo del mar.

Ahora, un grupo de investigadores se sumergió en las aguas de Estambul, en Turquía, a unos 131 pies de profundidad, y lograron captar imágenes de uno de ellos, el U-23, cuyas imágenes forman parte de un documental.

De acuerdo con información del canal de televisión Russia Today, la marina turca fue la encargada de realizar este sorprendente hallazgo, muy cerca de la ciudad turística de Agva, a unas cuantas millas de Estambul.

El medio local, Daily Sabah, señaló que estas naves participaron en 56 operaciones contra barcos soviéticos y lograron hundir decenas de ellos, algo que ocurrió a principios de los años 40, pero para 1944 seis de estos submarinos ya habían sido hundidos.

