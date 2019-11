Desde el 2012 el rover Curiosity fue enviado al planeta Marte por parte de la misión Mars Science Laboratory de la NASA, y desde entonces el robot ha encontrado diversos descubrimientos, sin embargo, el hallado hasta ahora puede ser uno de los más importantes.

El rover encontró un aumento de oxígeno en Marte, algo que los científicos todavía están tratando de entender. Este hallazgo se hizo a partir de que el robot tomó muestras del aire del planeta marciano, y su estudio ha informado que el oxígeno sufre variaciones dependiendo de las estaciones, tal como lo indica un estudio difundido en el Journal of Geophysical Research.

"La primera vez que vimos eso fue alucinante", dijo Sushil Atreya, autor del estudio en un nuevo artículo sobre los niveles de oxígeno y profesor de ciencias climáticas y espaciales en la Universidad de Michigan.

"Estamos luchando por explicar esto", dijo Melissa Trainer, autora del estudio y científica planetaria en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Y agregó: “El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente repetible cada temporada nos hace pensar que no es un problema que tenga que ver con la dinámica atmosférica. Tiene que ser una fuente química y un sumidero que aún no podemos explicar”, dijo en el comunicado Melissa.

Timothy McConnochie, coautor del estudio y científico asistente de investigación en la Universidad de Maryland, señaló que hasta el momento no han podido precisar el proceso que hace que se produzca tal cantidad de oxígeno en el "planeta rojo".

"Todavía no hemos podido encontrar un proceso que produzca la cantidad de oxígeno que necesitamos, pero creemos que tiene que ser algo en la superficie del suelo que cambie estacionalmente, porque no hay suficientes átomos de oxígeno disponibles en la atmósfera para crear el comportamiento que vemos ", dijo Timothy.

Los científicos querían compartir sus hallazgos con la esperanza de que los estudiosos del planeta Marte puedan ayudar a determinar qué proceso está creando estos aumentos.