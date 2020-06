El EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico recibió una subvención de $10,000 para el desarrollo del proyecto llamado Niñas del Futuro, que busca inspirar a las presentes y futuras generaciones de niñas y, a su vez, aumentar su interés para que continúen carreras en las ciencias.

Los fondos fueron otorgados por la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología (ASCT, en inglés) y la fundación IF/THEN.

“En este momento histórico, donde necesitamos sobre todo que nuestras niñas puedan aspirar a carreras en las ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería (STEM, en inglés), es realmente un orgullo haber sido una de 26 instituciones de educación científica en los Estados Unidos y que hayan seleccionado al EcoExploratorio”, dijo Ada Monzón, fundadora y presidenta de la Junta de Directores del Museo de Ciencias de Puerto Rico.

¡Buenas noticias! ?? Escogen al @ECOEXPLORATORIO como una de las instituciones para llevar a cabo programa de niñas en ciencias que hemos llamado “Niñas del Futuro”! Somos 1 de 26 museos de ciencias, y el unico en Puerto Rico que recibimos la subvención! https://t.co/rDkH7CaWNc — Ada Monzón (@adamonzon) June 24, 2020

Agregó que este proyecto ayudará a las niñas a desarrollar habilidades a fin de reducir los niveles de deserción escolar, sobre todo en comunidades desventajadas, en las que las oportunidades son limitadas.

“El proyecto de Niñas del Futuro busca incentivar, a nivel laboral, a nuestras niñas y que identifiquen esos intereses en las ciencias desde ya”, resaltó, por su parte, Jenny Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio.

Como parte de los esfuerzos de la organización ASCT junto con la fundación IF/THEN para promover la diversidad, accesibilidad, inclusión y equidad en las ciencias, se ofrecieron subvenciones competitivas para que las instituciones científicas tengan la oportunidad de lanzar proyectos con la meta de aumentar la representación de las mujeres y niñas en STEM.

De hecho, el EcoExploratorio es el único museo de Puerto Rico que recibió estos fondos durante la primera ronda de selección en conjunto con otras 26 instituciones a nivel nacional. En total, las 26 entidades recibieron $200,000.

“Esta organización ha reconocido el alcance de lo que ha sido la respuesta del EcoExploratorio educando a la comunidad, durante la pandemia COVID-19, a través de todas nuestras plataformas virtuales”, indicó Guevara.

Debido a que, en promedio, las niñas pierden interés en las clases de ciencias y matemáticas de quinto grado en adelante, el proyecto de Niñas del Futuro impactará directamente alrededor de 500 niñas y jóvenes de 9 años o más.

“Con esta iniciativa, estamos proveyendo un espacio donde las niñas puedan tener una conversación con científicas y que puedan verse representadas en el campo de las ciencias”, resaltó la doctora Natasha de León Rodríguez, coordinadora del EcoExploratorio.

Este programa educativo iniciará el 13 de julio, y arrancará con las conferencias virtuales (“webinars”) a través de la plataforma de Ciencia Virtual. La primera conferencia incluirá a cinco científicas puertorriqueñas y modelos a seguir en las ciencias, que inspirarán a las niñas que formarán parte del proyecto. Las cinco científicas son las doctoras Greetchen Díaz, Roselin Rosario, Minerva Cordero, Lourdes de Cárdenas y Mildred Rivera.

El EcoExploratorio Inc. es una institución sin fines de lucro, que provee información y educación científica para inspirar a las personas a cuidar y proteger el ambiente, y a desarrollar resiliencia.

“Este año, se cumplen 10 años del EcoExploratorio, y estos han sido años de mucho esfuerzo, responsabilidad, perseverancia y propósito”, indicó Monzón.

Finalmente, la fundadora del EcoExploratorio resaltó que, en cada crisis que ha tenido Puerto Rico (huracanes, terremotos y la pandemia), ha habido una respuesta que los ha ayudado a no solo ser una institución de educación, sino también humanitaria que, a su vez, ha desarrollado un modelo educativo respondiendo a las emergencias.

“El EcoExploratorio es mi legado y mi compromiso con Puerto Rico, es la institución y el espacio en la cual yo quiero ver las niñas y los niños desarrollarse, y que las futuras generaciones tengan esas oportunidades en STEM”, concluyó.