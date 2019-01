Fue en febrero de 1974 cuando dos astrofísicos de la National Radio Astronomy Observatory (NRAO) sorprendieron a la comunidad científica, al señalar que descubrieron los rastros de lo que parecía ser un enorme agujero negro, que se encuentra al centro de nuestra galaxia, en la región conocida como Sagitario A, y ahora esa observación parece tomar más fuerza.

Y es que hace unos días, un equipo del Instituto Max Planck logró la hazaña de captar la primera imagen clara de este agujero. Gracias a la combinación de muchos radiotelescopios descubrieron que tiene un tamaño estimado a cuatro millones de veces la dimensión del Sol.

Pero el descubrimiento más importantes es que gracias a esta imagen y las emisiones de radio que genera Sagitario A, se cree que el agujero negro podría estar apuntando y arrojando materia directamente hacia la Tierra.

La fotografía fue posible gracias a la incorporación del telescopio ALMA, ubicado al norte de Chile, y con la colaboración de trece observatorios, entre ellos, dos españoles: el de Yebes en Guadalajara y el Instituto de Radioastronomía Milimétrica en Granada.

Sin embargo, una espesa nube de gas ha dificultado tomar imágenes más claras de este llamado “monstruo espacial”, lo que ha generado ciertas dudas sobre su verdadera naturaleza, pero para ello los científicos se han valido de la técnica de interferometría de muy larga base, que consiste en combinar muchos telescopios para formar uno solo virtual del tamaño de la Tierra.

