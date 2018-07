Continúan apareciendo nuevos sitios arqueológicos de miles de años en campos de cultivo en maduración y praderas secas, conforme aumenta la sequía en Gales, Inglaterra, informó la Comisión Real de Monumentos Antiguos e Históricos de Gales (RCAHMW).

Algunas partes del norte de están excepcionalmente secas, produciendo marcas de gran difusión de túmulos de la Edad de Bronce y asentamientos prehistóricos en la península de Llyn.

Un cementerio medieval recién descubierto de túmulos cuadrados visto en el sur de Gwynedd es un tipo de monumento muy raro para Gales.

The ghost garden is back at #gawthorpehall , designed by #sircharlesbarry in 1850s it reappears in through the lawn in dry weather.

La Comisión Real de Monumentos señaló que, en el sur de Gales, las primeras cosechas de trigo están casi completamente maduras, lo que significa que las marcas arqueológicas observadas hace una semana casi se han desvanecido.



En otros lugares, los cultivos posteriores aún tienen un par de semanas para madurar, pero ya están mostrando marcas de cultivos "verdes sobre verdes" en los asentamientos prehistóricos.

Hubo una sorpresa en el Valle de Glamorgan, donde la severa sequía en un asentamiento prehistórico conocido mostró nuevas marcas de una villa romana dentro de sus murallas modificadas; sabemos de villas romanas construidas dentro de asentamientos prehistóricos en Whitton Lodge y Trelissey, pero este es un nuevo ejemplo.

El Dr. Toby Driver, investigador aéreo superior, dijo: "No he visto condiciones como esta desde que asumí el control del vuelo arqueológico en la Comisión Real en 1997. Tanta nueva arqueología muestra que es increíble; el trabajo urgente en el aire ahora conducirá a meses de investigación en la oficina durante el invierno para mapear y registrar todos los sitios que se han visto, y revelar su verdadero significado".



