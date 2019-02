Durante las últimas temporadas de huracanes, hemos presenciado poderosos fenómenos cuya intensidad aumenta rápidamente, pasando de tormenta tropical, hasta colocarse como un huracán de categoría 4 o 5.

Al parecer, esto podría ser provocado por el cambio climático, según revela un estudio reciente publicado en la revista Nature Communications.

Los encargados de la investigación, un grupo de científicos entre los que se encuentran integrantes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), encontraron que esta frecuencia se ha visto repetidamente en los últimos años, principalmente en el Atlántico.

Un ejemplo de esto es el huracán Michael, que se transformó de una categoría 1 en una categoría 4 en un periodo de 24 horas.

"Hay una gran cantidad de problemas que vienen con una rápida intensificación, y ninguno de ellos es bueno", dijo Jim Kossin, uno de los autores del estudio y experto en huracanes de NOAA.

El aumento en la prevalencia de tormentas que se aceleran rápidamente, dijo Kossin, significa tanto que hay tormentas más fuertes en general, como que hay situaciones más peligrosas cerca de la tierra.

"La intensificación rápida es extremadamente peligrosa porque las personas no son advertidas adecuadamente, no están preparadas, muchas de ellas no son evacuadas", añadió.

De acuerdo con el estudio, las temperaturas más cálidas del océano, que proporcionan el combustible para los huracanes, probablemente están impulsando el fortalecimiento de tormentas explosivas.

Estos hallazgos se producen tras dos de los años más desastrosos provocados por huracanes y otros eventos extremos.

En 2017, según las cifras de NOAA, en Estados Unidos se registraron $306,000 millones en pérdidas por desastres, en gran parte impulsadas por los huracanes Harvey, María e Irma. En 2018, los huracanes Florence y Michael fueron factores importantes en un daño total de $ 91,000 millones.