"Esta es la primera vez en toda la historia humana que la atmósfera de nuestro planeta ha tenido esta alta cantidad de CO2".

Así lo manifestó el meteorólogo estadounidense Eric Holthaus, luego de que se diera a conocer que, según datos del Observatorio Mauna Loa en Hawai, la concentración de CO2 en la atmósfera es de más de 415 partes por millón (ppm), mucho más que en cualquier otro momento en los últimos 800,000 años.

Esta estación hawaiana, perteneciente a la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos (NOAA), comenzó a tomar datos en 1956 y es la más antigua del mundo en la medición continua de CO2 atmosférico, por lo que se considera un lugar de referencia para el estudio de los gases de efecto invernadero.



Los resultados ya se habían predicho en enero por el equipo de climatología de Met Office (Oficina Meteorológia del Reino Unido), cuando vaticinó que la concentración de CO2 en la atmósfera se situaría este año en nuevos niveles máximos porque se experimentaría uno de los mayores aumentos anuales jamás registrados.

Según señalan los expertos, esta es la máxima cantidad de Dióxido de Carbono que ha existido en la atmósfera registrada en toda la historia de la humanidad, haciendo que la situación actual sea más que preocupante.

Según revela CNN, durante la época del Plioceno, hace unos 3 millones de años, cuando las temperaturas globales eran más altas que las actuales, se cree que los niveles de CO2 superaron entre 310 y 400 ppm.



En ese momento, el Ártico estaba cubierto de árboles, no de hielo, y se cree que las temperaturas de verano en el extremo norte alcanzaban alrededor de 59°F.

Los efectos son perjudiciales para todos, ya que el aumento de los gases de efecto invernadero desequilibran el presupuesto energético de la Tierra y con esto atrapan calor adicional elevando considerablemente la temperatura promedio del planeta, causando derretimiento de hielos y la desaparición de especies.