El gobierno de Botsuana, un país cerca de la punta sur del continente de África, inició una investigación para dar con la razón por la que al menos 350 elefantes han fallecido desde mayo de este año, la mayoría en o cerca de fuentes de agua.

De acuerdo con el periódico británico The Guardian, las autoridades reportaron la muerte de un grupo de elefantes cerca del delta de Okavango a principios de mayo; para finales del mes, unos 169 paquidermos habían fallecido. El número de muertes casi se duplicó para mediados de junio, y el 70 por ciento de los decesos ocurrieron en o cerca de cuerpos de agua, indicó el gobierno de Botsuana al diario.

Al momento, empleados de conservación de fauna no han tomado muestras de agua o de los restos para llevar a cabo un análisis en busca de contaminantes. No obstante, el gobierno maneja dos teorías: que los elefantes murieron por envenenamiento o que se infectaron por un patógeno desconocido. En principio se pensó que la bacteria bacillus anthracis, que causa la infección anthrax, pero la idea fue descartada, según The Guardian.

Testigos indicaron ver a algunos elefantes caminar en círculos, una señal de que fueron afectados por algún impedimento neurológico. Elefantes de ambos sexos, y de todas las edades, han sucumbido. Organizaciones que protegen a los elefantes de la caza furtiva (ilegal) han reportado ver elefantes que aparentan estar débiles. Las organizaciones sostienen que el número de muertes podría mayor, pues resulta difícil encontrar los restos.

Aunque existe la posibilidad de que cazadores sin escrúpulos hayan utilizado cianuro para envenenar los elefantes, las autoridades no han encontrado restos de animales carroñeros cerca de los restos.