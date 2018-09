A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha reflexionado sobre su existencia para tratar de entender ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? y ¿A dónde vamos?, cuestionamientos que han sido abordados desde tiempos remotos.

Ahora un grupo de físicos de la Universidad de Queensland, Estados Unidos, y el Instituto Néel, en Francia, se dieron a la tarea de determinar la causa y el efecto sobre la pregunta de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? algo que los filósofos griegos debatieron desde hace mucho tiempo.

Fue a través de un estudio publicado en la página web de la Universidad de Queensland que el equipo liderado por Jacqui Romero explicó que “la rareza de la mecánica cuántica significa que los eventos pueden suceder sin un orden establecido”.

Debido a que la respuesta podría resultar un tanto ambigua, Romero ofreció un ejemplo en el que explicó el llamado orden casual indefinido. "Tomé el ejemplo de un viaje diario al trabajo, donde alguien viaja una parte en autobús y otra en tren. Normalmente, tomarías el autobús y luego el tren, o al revés. En nuestro experimento, ambos eventos pueden ocurrir primero".

Los investigadores llevaron a cabo un procedimiento llamado interruptor cuántico fotónico, con el cual Fabio Costa, de la Universidad de Queensland, determinó que el orden de los eventos (en este caso las transformaciones en la forma de la luz) depende la polarización.



"Esta es solo una primera prueba de principio, pero a una escala mayor, el orden causal indefinido puede tener aplicaciones prácticas reales, como hacer las computadoras más eficientes o mejorar la comunicación". Lo que quiere decir que, tanto el huevo como la gallina fueron primero, desde el punto de vista de la física cuántica.

