Parece que el ambicioso proyecto de la compañía SpaceX por llegar a Marte poco a poco va tomando forma, tal como lo reveló el propio Elon Musk a través de Twitter.

Y es que el empresario compartió en esa red social una imagen de la Starship, es decir, la nave espacial, con la que planean llegar al Planeta Rojo.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz — Elon Musk (@elonmusk) 11 de enero de 2019

Musk aclaró en el tuit que se trata de una fotografía real y no de una recreación. Sin embargo, esta es una versión de prueba más pequeña, y no la nave que llegará en un futuro a Marte y a la Luna.

De igual manera, el fundador de SpaceX reveló que los primeros tests de vuelo se podrían llevar a cabo en los meses de febrero y marzo, y serían pruebas similares a las que se realizan con las naves Falcon 9.

Dichas pruebas consisten en elevar la nave hasta un cierto punto para descender nuevamente hasta la base y posarse suavemente sobre ella.

Elon Musk también retuiteó un vídeo tomado por la usuaria de Twitter Evelyn Janeidy Arévalo, que muestra cómo se ve la nave desde la ventana de un automóvil.

SpaceX first Starship hopper under Texas Boca Chica Beach's cloudy sky.@elonmusk #Starship #SpaceX pic.twitter.com/hVg5Ken7Vp — Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve) 10 de enero de 2019

La versión orbital, es decir, la que se contempla para viajar a Marte, seria la nave espacial más grande de la compañía, y tendría que estar terminada antes de 2022, año en que SpaceX pretende lanzarla para una misión no tripulada.

Asimismo, la Starship se tiene contemplada para dar una vuelta alrededor de la Luna con hasta 100 pasajeros a bordo en 2023.

A pesar de que el proyecto es ambicioso, aún puede variar mucho, pero lo cierto es que todo indica que la empresa va por el buen camino para conseguir lograr las metas propuestas.