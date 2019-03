El portal cibernético de la revista estadounidense especializada en temas de finanzas, Forbes, reconoció a la primera meteoróloga profesional en la televisión puertorriqueña, Ada Monzón, por su trayectoria en el mundo de la meteorología y las ciencias y por su labor informativa y educativa ante el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico y el Caribe en el 2017.

It was such a delight to include my former @NASA @NASAEarth colleague Dr. Simpson, my former @NOAA colleague Kathy Sullivan,@adamonzon in this piece in @Forbes https://t.co/g6tCSFjtjO — Marshall Shepherd (@DrShepherd2013) March 3, 2019

El artículo subrayó las ejecutorias de Monzón, quien labora para el programa Notiséis 360 de WIPR y para la emisora de radio WKAQ, y la catalogó como una de las cuatro meteorólogas que influenciaron y cambiaron el campo de la meteorología.

“Cada día, con nuestro conocimiento de la ciencia y lo mejor de nuestro corazón, inspiramos pasión y propulsamos la educación”, resaltó Monzón al conocer sobre la publicación del artículo.

De hecho, Monzón aprovechó la oportunidad para agradecerle al autor del artículo, el meteorólogo Marshall Shepherd, porque “su amistad y liderazgo en la meteorología ha significado mucho para mí y para todos los que tenemos el honor de trabajar con usted”.

Shepherd destacó que Monzón, quien se especializa en huracanes y meteorología tropical, hizo un extraordinario trabajo ante el paso del huracán María por la isla en el 2017.

“Ha sido una gran sorpresa. Es un honor tan grande haber sido reconocida junto a estas tres damas a quienes he admirado y respeto, y quienes han sido mi inspiración para ser lo mejor posible en esta carrera. Sé que he forjado el camino para nuestros jóvenes que aspiran a ser meteorólogos, y quiero seguir brindando oportunidades y cultivando el amor en los niños y jóvenes por las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas por el futuro de Puerto Rico”, añadió Monzón.

Monzón ha recibido múltiples premios en sus 25 años como meteoróloga profesional, incluyendo la Medalla de Plata del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Fue, además, alumna distinguida de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que fue becada por la American Meteorological Society, entre otros importantes reconocimientos.

“Agradezco al doctor Marshall Shepherd por honrarme con esta distinción. Mis mejores modelos han sido mi mamá, abuela y mi tía que siempre me apoyaron para que fuera una meteoróloga, y me enseñaron a dar lo mejor de mí siempre, a trabajar con el corazón”, puntualizó Monzón.