Fue el 26 de noviembre cuando el robot InSigth realizó un exitoso aterrizaje en Marte, y ahora el nuevo explorador enviado por la NASA tomó una foto de su propio brazo mecánico justo en el momento que lo extendía, además de otras imágenes donde se observa la superficie del Planeta Rojo.

La primera foto, recientemente enviada por InSigth, muestra su brazo robótico de un alcance de 6.5 pulgadas, el cual será utilizado para colocar instrumentos sobre Elysium Planitia, lugar del aterrizaje del nuevo habitante de Marte.

One step at a time...

Now that I’ve got my arm out, I can start making a detailed 3D map of my workspace, the area right in front of me where I’ll place my instruments. Here’s more on what I’ve been doing, and what’s yet to come: https://t.co/77p0aLNgfj pic.twitter.com/MPu8jCTAuq — NASAInSight (@NASAInSight) 7 de diciembre de 2018

Mediante la cuenta de Twitter @NASAInSight se publicaron estas fotografías, la primera de ellas acompañada del texto: “Un paso a la vez... Ahora que tengo el brazo extendido, puedo comenzar a hacer un mapa detallado en 3D de mi área de trabajo, el área justo frente a mí donde colocaré mis instrumentos. Aquí hay más sobre lo que he estado haciendo y lo que está por venir”.

Dichas postales fueron tomadas por la cámara de despliegue de instrumentos de InSight, que se encuentra a aproximadamente dos tercios del camino hacia abajo, y en las que se puede ver un rectángulo negro en la parte superior de la imagen, que es una especie de cuchara o pala en forma de garra.



Un segundo tuit hecho por la misma cuenta describe: “No me gusta presumir, pero díganme cuando hayan visto un panel solar más bonito. ¡Nuevas imágenes fueron dadas a conocer!”, acompañado de una fotografía en la que InSigth muestra su trabajo y la superficie de Marte.

I don’t like to brag, but tell me when you’ve ever seen a prettier solar panel. New raw images just came down! Check out the latest at https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/1cUc7RKmww — NASAInSight (@NASAInSight) 7 de diciembre de 2018

En un tercer tuit, se publicó un vídeo donde los sensores de la InSight pudieron capturar las vibraciones causadas por el viento y muestran por primera vez cómo "suena" la superficie de Marte.

Unos vientos grabados que tienen una fuerza de entre 10 y 15 mph, lo que representa un archivo de audio histórico que da a conocer un tipo de sonido nunca grabado hasta la fecha.

#Mars, I hear you and I’m feeling the good vibrations left in the wake of your Martian winds. Take a listen to the #SoundsOfMars I’ve picked up.

More on https://t.co/auhFdfiUMg pic.twitter.com/shVmYbfHRs — NASAInSight (@NASAInSight) 7 de diciembre de 2018

El principal objetivo de este robot, con un costo de $850 millones, es cartografiar el interior de Martecon detalles sin precedentes, imágenes que ayudarán a los encargados de esta misión a elegir la ubicación del sismómetro y la sonda de flujo de calor de InSight, únicos instrumentos colocados de manera robótica sobre la superficie de otro planeta.

Además, otra de las tareas de InSigth es colocar un escudo térmico y contra la intemperie de los sismómetros, que son tan sensibles y capaces de detectar ondas sísmicas, causadas por un solo átomo.