#Blob (Physarum polycephalum), un ser vivo que no es animal, planta ni hongo: si se lo parte se recupera en minutos; se desplaza aunque no tiene patas ni alas, reconoce la comida aunque no tiene ojos, y la come aunque no tiene boca ni estómago. Y TIENE 720 SEXOS Y NINGÚN CEREBRO. pic.twitter.com/p6A1LWpQNA