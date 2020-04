Científicos que trabajan en el sur de Francia acaban de encontrar un pedazo de una cuerda que perteneció a la era de los neandertales, la cual tiene una antigüedad de más de 41,000 años.

La investigación acaba de ser publicada en la revista Scientific Reports y está a cargo del arqueológo Bruce Hardy, quien es investigador del Kenyon College en Ohio.

En la publicación, Hardy dijo que este hallazgo era una prueba más de que el poder cerebral de los neandertales era comparable a los humanos anatómicamente modernos.

"La cuerda, y la tecnología de fibra en general, es un ejemplo del uso infinito de medios finitos. Comienzas girando un conjunto de fibras en un hilo de hilo. Múltiples hilos se tuercen para formar una cancha, múltiples canchas para formar una cuerda, y así sucesivamente. No podemos hacer una cuerda sin los pasos anteriores. De esa manera, la tecnología de fibra es muy similar al lenguaje. No podemos tener una oración sin palabras, no podemos tener palabras sin sonidos que transmitan significado. Por lo tanto, las habilidades cognitivas para hacer cuerdas son muy similares a las de hacer lenguaje. Esto habla de las habilidades cognitivas de los neandertales", explicó Hardy en el estudio.

Nature Science

El pedazo de cordón fue descubierto en Abri du Maras, en el sur de Francia. En ese mismo lugar anteriormente se había encontrado evidencia de fibras textiles, sin enbargo en ese momento los científicos no estaban seguros que pudiera encontrarse algo más evidente.

“Entonces esto confirma nuestras sospechas de que los neandertales estaban usando tecnología de fibra”, dijo Hardy.

La cuerda hallada recientemente mide unos 6.2 milímetros de largo y 0.5 mm de ancho, y se encontró junto a una herramienta de piedra.