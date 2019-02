Año con año, diversas especies se suman a la lista de animales en peligro de extinción, y desde hace unas décadas el delfín de río se encontraba incluido.

Y es que la disminución en su población parecía algo irreversible, pero en los últimos censos realizados por la organización WWF, hay cifras esperanzadoras. Por ejemplo, la cantidad de delfines en el río Irrawaddy, en Myanmar, aumentó de 80 a 92 especies en los últimos dos años.

Este mamífero había sido catalogado como en peligro crítico desde hace dos décadas, cuando se comenzaron los registros, pero gracias a una campaña basada en la vigilancia de los ríos, se han logrado grandes resultados.

El principal objetivo de estos patrullajes es la confiscación de las redes de pesca ilegales que accidentalmente atrapan y ahogan a los delfines, y al evitar estas prácticas el resultado ha sido un aumento histórico en la población de los delfines de río.

Sin embargo, siguen existiendo amenazas para su supervivencia, incluida lapesca eléctrica ilegal, es decir, el uso de baterías de automóviles para enviar una descarga a través de la corriente para matar a todos los habitantes en el agua dentro de un radio de 15 pies.

"El principal peligro para el delfín de Irrawaddy es la pesca eléctrica, porque no solo matan a los peces, a veces los delfines mueren accidentalmente por el shock. Y aunque a veces los delfines intentan escapar alejándose, está muriendo toda su comida", declaró a AP Chit Htoo Wai, líder del proyecto Living Irrawaddy Dolphin.

