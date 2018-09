Luego de diversas investigaciones y pruebas, un grupo de investigadores del Instituto de Zoología de la organización benéfica de conservación internacional Zoological Society of London (ZSL) por fin logró definir cuál ha sido el ave más grande del mundo, y se trató de las aves elefantes (Aepyornithida).

Esta especie es un grupo extinto de pájaros colosales que habitaban en Madagascar, cuyos restos han sido encontrados desde el siglo XIX, pero se le habían atribuido a otro tipo de especie llamada Aepyornis maximus.

De acuerdo con los especialistas, la Titán Vorombe llegó a existir hace cerca de 3,000 años, tenía una altura de alrededor de 10 pies y un peso aproximado de 1,700 libras, es decir pesaba lo mismo o más que algunos dinosaurios como el Europasaurus, un pequeño saurópodo (un dinosaurio de cuello largo), que pesaba alrededor de 1,500 libras.

En una entrevista para Live Science, James Hansford, investigador de post doctorado de Zoological Society of London’s Institute of Zoology, y quien forma parte de la investigación principal, señaló: “Comprender la diversidad en estas aves gigantes extintas ha sido un nudo taxonómico durante unos 150 años”.



Hasta ahora, se habían registrado 15 especies de diferentes pájaros elefante en dos géneros, sin embargo, estos nuevos estudios revelaron pruebas de que esta especie podría ser catalogada en tres géneros y al menos cuatro especies distintas, lo que constituye una reevaluación taxonómica de esta familia de aves en más de 80 años.

This is what the 3m tall, 800kg Vorombe titan may have looked like. https://t.co/GUVkDB4Ed2 Today, ZSL published brand new findings about the genetic diversity of these incredible creatures. Image by Jaime Chirinos. #elephantbirds #news pic.twitter.com/7ci7CREijm