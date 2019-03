La contaminación del aire es la cuarta causa de muertes prematuras en el mundo, con más de siete millones al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Es por eso que un equipo internacional de AirVisual, junto con Greenpeace, elaboraron un informe respecto de la contaminación del aire que enfrentan distintas ciudades alrededor del mundo.

Para llegar a una conclusión, se analizaron más de 3,000 urbes de todos los continentes, y se determinó que China e India concentran a las ciudades con la peor calidad de aire en el mundo.

Mediante estaciones de monitoreo en todo el planeta, el informe se basó en una medida representativa de la contaminación del aire conocida como PM2.5, y se refiere a partículas en el aire ambiente que miden hasta 2.5 micrones de tamaño.

El equipo internacional encontró que la mala calidad de aire es muy amplia pero desigual, además de que en algunas zonas está aumentando.

Nueva Delhi, capital de la India, se ubica como una de las ciudades más contaminadas del mundo, debido a la velocidad del viento, combinada con las emisiones de vehículos e industriales, el polvo de las obras y el humo de la quema de desechos, lo que ha aumentado la contaminación en gran parte del norte de la India, según informó el diario The Guardian.

En la lista también aparecen Daca (Bangladesh), Kabul (Afganistán), Manama (Baréin), Ulán Bator (Mongolia), Kuwait (Kuwait), Katmandú (Nepal), Beijing (China), Abu Dabi (Emiratos Árabes) y Yakarta (Indonesia).

Por otra parte, las ciudades europeas con altos índices de contaminación del aire se encuentran en Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Macedonia y Kosovo, mientras que, en América del Norte, Estados Unidos y Canadá albergan a cinco de las 10 ciudades más contaminadas.