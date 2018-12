Desde que aterrizó en Marte el 26 de noviembre, la sonda InSight ha estado desplegando todos sus instrumentos para comenzar con la toma de datos, que se prolongará durante dos años.

Para mostrar parte de su trabajo, la nave se tomó el primer selfie que muestra el lugar donde se encuentra, y donde además se aprecian sus paneles solares totalmente desplegados.

First #selfie ! I’m feeling healthy, energized and whole. This is me on #Mars . https://t.co/JJzFgSgh9q pic.twitter.com/wSN2OycHNO

La imagen, difundida por la NASA a través de redes sociales, se ve la cubierta de InSight, y en el centro descansa el instrumental científico que desplegará en el suelo en los próximos meses.

Esta fotografía consiste en un mosaico formado por 11 imágenes. El brazo robótico de la sonda tomó las fotos del módulo desde diferentes ángulos, y la NASA los unió en una sola imagen.

Es una técnica que ya se había usado con anterioridad en otras misiones de la NASA, como la del rover Curiosity.

Asimismo, en otra foto publicada por la agencia espacial se puede apreciar el terreno donde opera la InSight, compuesta de la combinación de 52 fotos.

Before I dig deep into #Mars, I’m focused on becoming more aware of my surroundings. That’ll help me place my instruments in the best spot on the surface. Here’s a new mosaic of my workspace, stitched together from 52 photos. More: https://t.co/IfIIWQjCOi pic.twitter.com/JfbPmUg2ec