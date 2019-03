¿Alguna vez te has preguntado si se pueden captar sonidos en el espacio y cómo serían?

Pues la NASA se ha cuestionado lo mismo, y esta incógnita llevó a la agencia espacial a crear un vídeo con una especie de banda sonora del universo.

Para ello, tomó como referencia imágenes captadas en su momento por el telescopio Hubble, y colocó sonido a las estrellas y demás cuerpos celestes dependiendo de su localización.

De acuerdo con la NASA, los objetos cerca de la parte inferior de la imagen producen notas más bajas, mientras que los que están cerca de la parte superior producen notas más altas.

La mayoría de las manchas visibles son galaxias que albergan innumerables estrellas. En el plano acústico, las estrellas y las galaxias compactas crean tonos cortos y claros, mientras que las galaxias en espiral en expansión emiten notas más largas que cambian el tono.

If your ears can hear what @NASAHubble sees it might sound something like this from @system_sounds: pic.twitter.com/0yV0599Akg — NASA Goddard (@NASAGoddard) 6 de marzo de 2019

Sin embargo, la agencia espacial aclara que no se trata de un sonido capturado por ningún satélite, sino de una interpretación de las imágenes, es decir, una traducción sonora de los cuerpos celestes en el espacio, donde no hay aire y, por tanto, no hay sonido.

La panorámica que dio origen a esta “melodía” de 30 segundos, fue captada por la Advanced Camera for Surveys y la Wide Field Camera 3 del Hubble, el 13 de agosto de 2018.