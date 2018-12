Unos 13 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) ganaron premios en la 18va Conferencia Anual de Investigación Biomédica para Estudiantes Minoritarios (ABRCMS) que se celebró en Indiana y cuyo propósito es que los concursantes presenten sus investigaciones para fortalecer la educación en las ciencias.

ABRCMS es la conferencia más grande para estudiantes en el campo de las ciencias biomédicas y del comportamiento de nivel subgraduado, y este año incluyó la presentación de 2,365 proyectos en distintas áreas, de unas 350 instituciones educativas en los Estados Unidos.

La isla triunfó con 13 investigaciones en las áreas de Química Analítica, Química Orgánica, Química Ambiental, Química Biológica, Bioquímica, Virología Microbiana, Inmunología, Bioingeniería, Neurociencias y Microbiología, las que fueron categorizadas en el cohorte de las puntuaciones más altas de unas 200 presentaciones por cada categoría.

El doctor en Bioquímica Orestes Quesada es el administrador de los programas MARC y RISE de la UPRRP a los que pertenecen este grupo de estudiantes y los que son financiados por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

“Los estudiantes tienen que tener un promedio altísimo para competir… Es una competencia espectacular. Soy estricto con ellos, pero cada año me demuestran que se pueden lucir, la capacidad intelectual que tienen y los proyectos que pueden desarrollar. A veces uno los escucha dando sugerencias y se sorprende como pueden aportar nuevas perspectivas”, asegura Quesada.

Según el también profesor, es costumbre que año tras año la UPRRP participe de la competencia y salga de allí con varios premios en las manos. Recalca que los estudiantes que se están matriculados en los programas que dirige son, en su mayoría, de primera generación en una universidad y que “tienen hambre por progresar”.

“Tú estas en la capacidad de competir con los mejores y ganas. Año tras año la Universidad de Puerto Rico ha ganado la mayor cantidad de premios. En el2001 una de las reclutadoras me dijo ‘Orestes yo creo que tu no vas a ganar más’ y luego que continuamos llevándonos los galardones me dijo ‘sigue ahí haciendo lo que haces, porque algo están haciendo bien’”, relata el doctor.

La gesta de los puertorriqueños en la conferencia ABRCMS ha sido tan destacada que todos los años esperan la participación de la isla, y es que además de su excelente desempeño en las ciencias, siempre participan con plena en mano para celebrar el triunfo en la cena de premiación.

“Esperan que nosotros lleguemos. Llevamos plena y los americanos esperan eso todos los años… La conferencia es bien motivadora. Cuando el maestro de ceremonia nos anuncia siempre nos cataloga como un estado. Es la primera vez que Puerto Rico es estado (ríe). Siempre que nos llaman, hacen una pausa y después grita ‘Puerto Rico’ porque sabe que nos llevamos muchos premios”, relata Quesada.

Los científicos protagonistas

A continuación, una lista de los estudiantes que ganaron un premio por estar entre las puntuaciones más altas de la competencia:

Franklin Avilés en la categoría de Química Física

José Reyes en Química Analítica

José Mercado en Química Orgánica

Laura Penabad en Química Ambiental

Ángel Hernández en Química Orgánica

Cristian Martínez en Química Biológica

Gabriel Rojas en Biología del Desarrollo y Genética

Judith Reyes en Virología Microbiana

Adrianna Rivera en Inmunología

Gabriela Rosado en Bioingeniería

Jonathan Moran en Neurociencias

Melina Pérez en Neurociencias

Tatiana Ortiz en Microbiología

Puerto Rico ganó un galardón en la mayoría de las categorías exceptuando Biología del Cáncer, Biología Celular, Biología del Desarrollo y Genética, Fisiología y Ciencias del Comportamiento.

“Siempre hemos ganado en todas las que hemos competido”, asegura el profesor Quesada, encargado de llevar a los estudiantes a la competencia y prepararlos para que ejecuten una buena presentación.

Cuenta que al principio ganaban de siete a ocho premios por año, pero que con el pasar del tiempo esa cifra ha ido aumentando y casi siempre se llevan más de diez menciones de excelencia. Los que ganan deben tener una puntuación mayor a 90%, asignado por tres jueces que evalúan cada investigación con minuciosidad.

Normalmente, informó el doctor Quesada, las puntuaciones más altas fluctúan entre 90% y 95%, porque los jueces son bien estrictos con cada detalle y miran hasta la presentación física del trabajo, que, en la mayoría de las ocasiones, es en pancartas.

“De 95-100%, nadie saca esas puntuaciones”, puntualiza.

“La conferencia es unbuen espacio para conocer personas nuevas y hacer ese ‘networking’, a uno le da ese orgullo presentar a Puerto Rico, y que allí vean el trabajo y potencial que tienen los estudiantes puertorriqueños”, comenta Judith Reyes, ganadora de una distinción en el área de Virología Microbiana.

Judith Reyes mientras explica su investigación. (Suministrada)

El proyecto de la joven, quien cursa su quinto año en Biología, trató sobre una proteína que manipuló para saber si es esencial para amparar el genoma del virus de la Inmunodeficiencia Humana Adquirida (VIH). Esta investigación la desarrolló durante un internado que hizo en Missouri, y es la segunda vez que participa de la conferencia.

“Los jueces si se dan cuenta del potencial que tenemos y de cuántas mentes buenas y grandes hay en Puerto Rico. Al final de la conferencia una estadounidense se nos vio celebrando por haber representado la isla y se acercó a una compañera y a mí, y nos dijo que está orgullosa de nosotros por que a pesar de lo que pasó con los huracanes estábamos allí representando a Puerto Rico y poniendo su nombre en alto”, asegura la joven.

José Mercado, quien triunfó en la categoría de Química Orgánica, presentó un proyecto que desarrolló en New Jersey y ganó en su primer año de participación.

“Soy dichoso de tener la oportunidad de ir con el grupo de la universidad. El año pasado fui y no tuve la oportunidad de participar, pero este año sí participé y gané”, relata el joven que estudia Química y está en su cuarto año.

En su caso trabajó con el diseño de medicamentos contra la malaria. Según explica, aunque en la isla y en Estados Unidos no es una enfermedad común, “en países africanos, entre otros, se necesita erradicar y está habiendo resistencia con los tratamientos”. Su investigación buscó trabajar un compuesto que funcione para llevar al máximo potencial la recuperación de las personas infectadas.

“Habían identificado uno, pero estaba dando trabajo. Entonces me encargaron a mí (en la universidad que hizo el internado) lograr mejores reacciones, y conseguí sintetizar dos compuestos nuevos. Más modificaciones y variaciones para probar que es lo que más funciona”, dice Mercado quien asegura que recibió su galardón con una sonrisa de “oreja a oreja”.

Por su parte, el estudiante de tercer año de Química, Cristian Martínez estuvo en Pennsylvania, en un internado también, donde desarrolló una investigación para la síntesis de colágeno modificado, modificación que se hizo en los aminoácidos de la secuencia de dicho elemento. Al igual que Mercado, es la primera vez que compite y salió galardonado.

Cristian Martínez en su participación. (Suministrada)

“Fue bien gratificante. Trabajar todo el verano fue mucho trabajo. A veces me quedaba por 12 horas en el laboratorio, y poder ver los frutos en esa competencia fue gratificante. Uno va como estudiante de la UPR de Río Piedras y eso resalta los méritos de la universidad”, explica Martínez.

La isla participó en ambas categorías de presentación, tanto en la de exposición de carteles como en el ámbito oral. Tatiana Ortiz fue la única en ganar en la categoría oral con su investigación del área de Microbiología.

La estudiante de Biología Celular Molecular de sexto año, trabajó con una bacteria, cuyo nombre no compartió por reconocer que no entiende con facilidad. Se enfocó en la secuencia de ADN de la bacteria para saber sí es importante como causante de enfermedades e infecciones. Al igual que los otros dos jóvenes, es la primera vez que compite y gana.

“Me gustó mucho la experiencia, poder compartir mi ciencia. Asegurarme de que todos estaban entendiendo mi proyecto. Transmitir y que personas que no estaban involucradas me entendían. Dediqué mucho esfuerzo a ello. Como ejercicio de comunicación es maravilloso”, cuenta Ortiz quien presentó en un podio solo con la ayuda de una presentación en ‘Power Point’.

Ortiz participó del internado en la Universidad Northwestern de Chicago donde estudiará con todos los gastos pagos. Según indicó su profesor representante, Quesada, vieron en ella un desempeño destacado y la invitaron a estudiar en su institución.

Tatiana Ortiz y Judith Reyes durante la ceremonia de premiación.

Esta conferencia abrió sus puertas hace 18 años para buscar la diversidad en la investigación de todas las ciencias. Además de la competencia, ofrecen talleres y seminarios para los estudiantes y profesores que no van a competir.

Los programas MARC y RISE de la UPRRP, a través de los cuales los jóvenes participan de la conferencia, les pagan a los estudiantes matriculados para que puedan concentrarse en la investigación y sus estudios, según informo su director Quesada. A su vez, hacen internados durante los veranos para que puedan ampliar sus conceptos sobre la ciencia. También les ofrecen la presentación ante universidades de los Estados Unidos para cursar estudios postgraduados sin ningún costo.

Según información provista por Quesada, el programa ha logrado graduar 262 estudiantes de distintos doctorados en varias universidades prestigiosas. Este es financiado gracias a una aportación federal de $1.8 millones anuales para el programa MARC y $966 mil para el de RISE.