Un grupo de investigadores europeos y africanos hallaron dentro de una cueva en Sudáfrica un dibujo de nueve líneas rojas, las cuales fueron plasmadas con ocre sobre un pequeño fragmento de piedra.

Este descubrimiento fue catalogado como algo histórico, pues los especialistas señalan que se trata de la representación más antigua en la historia de la humanidad.

Este gráfico, realizado con una cera puntiaguda, tiene una antigüedad de 73,000 años y los investigadores creen que se desprendió de una pieza más grande. Esta representación es unos 10,000 años más antigua que los que, hasta ahora, eran considerados los primeros dibujos hechos por manos humanas.

Este descubrimiento muestra “que el dibujo era parte del comportamiento de los primeros Homo sapiens” y, junto a los hallazgos previos, prueba que aquellos humanos tenían “la habilidad de realizar diseños similares en varios medios usando diferentes técnicas”, es parte de lo que se lee en las conclusiones del estudio publicado en Nature.



Además, se informó que la figura fue analizada microscópicamente para reconstruir los trazos y para dictaminar que una persona los hizo de forma intencional con un fragmento de ocre afilado, cuya punta tenía 2 milímetros de grosor.

Earliest-known example of drawing from about 73,000 years ago, which researchers say resembles a 'hashtag', has been discovered in South Africa: https://t.co/aH19Ysp3PS #StoneAgeArt pic.twitter.com/9axrpRvBOW