Una de las regiones más afectadas por el calentamiento global es la Antártida, y un reciente hallazgo realizado por científicos de la NASA parece comprobar este problema.

Se trata de una gigantesca cavidad de 25 millas cuadradas y 980 pies de altura, que se ubica en el interior del glaciar Thwaites, cuyo tamaño equivaldría a dos tercios de la superficie de Manhattan.

Una gigantesca cavidad, de 40 kilómetros cuadrados y 300 metros de altura, que crece en el fondo del glaciar Thwaites (actualmente responsable del 4% del aumento del nivel del mar a nivel mundial.) en la Antártida occidental, confirma que esta masa de hielo se está desintegrando pic.twitter.com/b2fGjyaFi1 — Francisco Camacho (@camachosoft) 31 de enero de 2019

De acuerdo con los expertos, esta enorme grieta podría haber estado ocupada por unas 14,000 millones de toneladas de hielo, las cuales prácticamente se derritieron en los últimos tres años, lo que genera preocupación entre la comunidad científica.

“El tamaño de una cavidad bajo un glaciar juega un papel importante en la fusión. A medida que más calor y agua penetran en el glaciar, se derrite más rápido”, señaló Pietro Milillo, uno de los especialistas encargados del hallazgo.

Este descubrimiento se logró gracias a radares capaces de penetrar en el hielo del glaciar Thwaites, del cual ya se sospechaba que no está unido de manera firme al suelo continental.

De acuerdo con la NASA, el glaciar Thwaites es responsable de casi cuatro por ciento del aumento del nivel del mar. Además de que tiene suficiente hielo para elevar el océano global poco más de 2 pulgadas.

Thwaites

Si este glaciar de la Antártida, del tamaño de la Florida, colapsa en el mar, podría ser el tipo de evento que cambie el curso de la civilización.

-The Race to Understand Antarctica’s Most Terrifying Glacier https://t.co/RKel1oT7e9 pic.twitter.com/u7a9Yuctmr — Arquitectura Viva (@arquitect_viva) 26 de enero de 2019

Este y otros estudios similares realizados por la agencia espacial estadounidense, resaltan la importancia de hacer observaciones detalladas de la parte inferior de estas gruesas masas de hielo, para calcular la velocidad a la que se elevará el nivel del mar por el cambio climático.