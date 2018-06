El hecho de que los recursos naturales de la Tierra se estén acabando poco a poco es algo que preocupa de sobremanera, a tal grado que ya existen ideas que plantean alternativas para la supervivencia del hombre y la de nuestro planeta, y aunque pueda sonar descabellado podría ser una realidad y una opción real en el futuro.

El plan para la salvación de nuestro planeta consiste en trasladar a la Luna a todas las industrias pesadas y así evitar que sus altos contaminantes sigan perjudicándonos. Esta idea es proyectada ni más ni menos que por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo.

De acuerdo con el fundador de Amazon, esta idea tendrá que cumplir varias etapas para poder consumarse en el largo plazo, donde la primera de ellas será intentar abaratar el coste de las misiones espaciales para, luego, intentar establecer la primera base en la Luna.

Bezos señaló durante una charla en la Conferencia Internacional de Desarrollo Espacial, en Los Ángeles, que su empresa espacial Blue Origin trabajará con la NASA y la ESA para construir un asentamiento en nuestro satélite, y ahí “descongestionar” industrialmente a la Tierra para poder preservarla como hábitat para los humanos.

La idea es que Blue Origin construya una nave espacial de carga que tenga la capacidad de transportar hasta 5 toneladas a la Luna en cada viaje para para comenzar a construir los hábitats necesarios.

De acuerdo a Bezos, el ritmo que tiene la producción industrial de nuestra civilización ocasionará que nuestro planeta no sobreviva por mucho tiempo, y de ahí la idea de trasladar a esas industrias a la Luna, donde los trabajadores tendrán la oportunidad de vivir y desarrollar sus tareas diarias.

Blue Moon is designed to fly on any launch vehicle, including SLS, Atlas V, Vulcan and New Glenn. Delivering large payloads to the lunar surface, Blue Moon can help put astronauts on the moon – this time to stay. #BlueMoon #Apollo50th pic.twitter.com/sUTXuvFFA4