Hace unos días, el espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS), que se encuentra en el satélite Terra de la NASA, capturó una impresionante imagen de los estrechos límites que separan a Cuba, Estados Unidos y Las Bahamas.

La distancia entre estos países es de aproximadamente 90 millas, algo que desde el espacio parece ser casi nada.

Además, en esta fotografía satelital, se aprecian los increíbles contrastes del color azul del mar, en comparación con las aguas poco profundas que lucen en color turquesa.

Incluso se puede ver el banco de Cay Sal y los bancos de Bahama, ambos sitios formados por minerales de carbonato que se producen por diversas bacterias y organismos marinos que han sido depositados en el fondo del océano durante millones de años.

En esta postal tomada desde el espacio, también se pueden apreciar los ecosistemas no desarrollados de Cuba (bosques y humedales), zonas que abarcan un 53% de la isla. Mientras que alrededor del 40% de la superficie terrestre es utilizada para la agricultura, destacando cultivos como yuca, tabaco, toronja y azúcar.

If you are somewhere gray and chilly, take a moment to soak up some beautiful satellite views of beaches, reefs, shoals, and sand in #Cuba and the #Bahamas. https://t.co/l4n8C6ywUq https://t.co/OooqSPuNO1 https://t.co/sFH6V7qiB1 #NASA #MODIS #Landsat pic.twitter.com/ymJiCco7DU