Para Jean Dean, una oceoanógrafa retirada de 60 años, la astronomía se ha convertido en su hobby preferido, pues ahora tiene mucho más tiempo para dedicarle a esta actividad. Fue esta pasión la que la llevó a tomar, luego de 13 horas (divididas en cinco noches), una fotografía de la nebulosa Roseta, la cual fue elegida por la NASA para su colección de astrofísica.

Pese a que la nube masiva de polvo y gas se encuentra a 5,200 años luz de la Tierra, la mujer logró que la NASA, junto a la Universidad Tecnológica de Michigan, la incluyeran en “la imagen astronómica del día”.

No lo hizo desde un observatorio, su hazaña la logró desde el jardín de su casa.

En este proyecto de la NASA se muestra una imagen espacial interesante, acompañada por una reseña sobre el contenido de ella.

La nebulosa Roseta se encuentra en una gigantesca nube molecular en la constelación de Monoceros. Allí nacen miles de nuevas estrellas.

Jean jamás imaginó que su imagen pudiera ser resaltada, pero uno de sus amigos la incitó a que la enviara a la agencia espacial estadounidense. Cuál fue su sorpresa que días después recibió un email de la NASA en el que le avisaron que la instantánea sería publicada.

Este no es el primer contacto que la mujer tiene con la astronomía, ya que desde niña era aficionada a la observación de estrellas y actualmente pertenece a la Sociedad de Astronomía de Guernsey. Sin embargo, aun así quedó sorprendida con la noticia de que su imagen pudiera lograr gran impacto.