Lo que inició como una rutina de maniobras de entrenamiento desde Virginia hasta Florida, en Estados Unidos, se convirtió en un extraño avistamiento de ovnis en 2014, por parte de pilotos de la Marina de ese país.

Así lo revela el diario The New York Times en un reciente artículo, en donde indica que los militares informaron a sus superiores que los objetos no tenían motores visibles o columnas de escape infrarrojas, pero que podían alcanzar los 30,000 pies y velocidades hipersónicas.

“’Esas cosas estarían allí todo el día’, dijo el teniente Ryan Graves, un piloto del Super Hornet F / A-18 que ha estado con la Marina durante 10 años, y que reportó sus avistamientos al Pentágono y al Congreso”, señaló el medio estadounidense, quien entrevistó al militar.

“Mantener a flote alguna aeronave requiere de una cantidad importante de energía. Con las velocidades que observamos, doce horas a flote son once horas más de lo que uno esperaría”, agregó.

Además, señala que se registraron más avistamientos e incluso algunos fueron captados en vídeo, incluyendo uno tomado desde la cámara de un avión a principios de 2015 que muestra al objeto pasando por encima de olas marinas mientras los pilotos se preguntan qué están viendo.

Sin embargo, nadie en el Departamento de Defensa de EE.UU. sugiere que sean objetos extraterrestres, y los expertos hacen énfasis en que usualmente hay explicaciones muy lógicas para incidentes de ese tipo.

Graves y otros cuatro pilotos de la Marina que hablaron con The New York Times sobre los avistamientos en sus maniobras por Virginia y Florida tras despegar del portaaviones USS Theodore Roosevelt, tampoco están haciendo afirmación alguna sobre el posible origen de los objetos.

Josh Gradisher, portavoz de la armada, le explicó al diario que la agencia no tiene todas las respuestas a las observaciones hechas por los pilotos.

“Hubo una serie de reportes”, admitió Gradisher. “En algunos casos pudo tratarse de drones comerciales, en otros no sabemos quién está detrás, no tenemos suficientes datos para hacer el rastreo”, indicó.