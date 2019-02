Un nuevo estudio realizado por la NASA, basado en fotografías que tomó su espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (Modis), reveló que el mundo es más verde que hace 20 años.

La investigación señala que las principales fuentes de este aumento en la vegetación son la India y China, en donde se han llevado a cabo ambiciosos programas de plantación de árboles.

Curiosamente, la India y China son los dos países con más población del planeta, pero justamente ese es el factor que hace más verde esa región del globo, ya que ambas naciones son de intensa agricultura.

En la actualidad, precisó la NASA, existen más de dos millones de millas cuadradas de área de hoja verde adicional por año, en comparación con los primeros años de la década de 2000, un aumento del 5%.

El autor principal del estudio, Chi Chen, indicó que se trata de un hallazgo sorprendente, considerando la noción general de degradación de la tierra en países poblados, debido a la sobreexplotación.



Sin embargo, en el estudio los científicos advirtieron la pérdida de vegetación en regiones tropicales como en Brasil (el Amazonas) o Indonesia.

“Ahora que sabemos que la influencia humana directa es un impulsor clave de la Tierra ecológica, debemos tener esto en cuenta en nuestros modelos climáticos”, indicó el coautor del trabajo, Rama Nemani.