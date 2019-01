Fue en el mes de abril cuando la NASA inició las funciones del telescopio TESS, que básicamente sustituye a Kepler como buscador de planeta extrasolares, mejor conocidos como exoplanetas, y ya comenzó a rendir frutos.

Y es que a 53 años luz de la Tierra fue localizado un planeta conocido como HD 21749 b, el cual gira alrededor de su estrella del mismo nombre, y se ubica en la constelación de Reticulum.

Este exoplaneta es tres veces más grande que la Tierra y lo más probable es que sea un mundo gaseoso, quizá con un núcleo sólido, según informa la NASA en un comunicado.

El hallazgo se dio a conocer en Seattle durante la reunión de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos.

La investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Diana Dragomir, explicó que, según los cálculos, la temperatura en la superficie del planeta es de aproximadamente 300 grados fahrenheit.



El equipo de investigadores también detectó señales de lo que podría ser un segundo planeta en ese sistema con una órbita mucho más pequeña, y que podría ser el primero del tamaño de la Tierra descubierto por TESS.

