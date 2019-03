Durante los últimos años, los esfuerzos de la NASA y diversas compañías espaciales se enfocan en llegar nuevamente a la Luna y la posterior conquista del planeta Marte.

Sin embargo, parece que la agencia espacial estadounidense podría fijar su atención en un nuevo objetivo, y se trata de Tritón, es decir, la luna más grande de las 15 que posee Neptuno.

Este cuerpo celeste, cuyo diámetro es de unas 1,680 millas, es el único satélite natural que tiene una órbita retrógrada, lo que significa que es contraria a la rotación del planeta.

Tritón fue descubierta por el astrónomo británico William Lassel el 10 de octubre de 1846, y la última vez que se le pudo estudiar fue en 1989, cuando la sonda Voyager 2 de la NASA pasó por esa zona.

Es por eso que 30 años después, los astrónomos desean saber más sobre esta luna y parece que la NASA escuchó la petición, pues anunció su intención de mandar una misión que se acerque para estudiarla de una manera más profunda, e incluso valoraría la posibilidad de que albergue algún tipo de vida.

Con la mejora de la tecnología, los encargados del proyecto están seguros de que los resultados serán mucho más precisos.

Here is Trident, a Discovery mission concept to fly to Triton #LPSC2019 ?? pic.twitter.com/87AZGWvPws — The Earth Story (@TheEarthStory) 20 de marzo de 2019

Louise Prockter, director del Instituto Lunar y Planetario de Houston y líder de la propuesta denominada “Trident”, asegura que está a la espera de que su proyecto sea aprobado, agregando que esta misión sería de bajo costo comparado con la Luna o Marte como objetivos.