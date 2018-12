En promedio, los bosques en Puerto Rico son ahora un tercio más cortos tras el paso del huracán María, según imágenes en 3D capturadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).

Los vídeos divulgados por la agencia la semana pasada muestran imágenes captadas con Goddard’sLidar, Hyperspectral and Thermal Airborne Imager (G-LiHT), un instrumento que permite mapear la salud y estructura de los bosques desde un avión pequeño para producir contenido 3D en alta resolución.

Esta herramienta había examinado los bosques de la isla seis meses antes del huracán, lo que ha permitido comparar los datos con mayor precisión.

“Los bosques en Puerto Rico son ahora un tercio más cortos, en promedio, después del huracán María. Casi el 60% de los árboles del dosel perdieron ramas, se partieron por la mitad o fueron arrancados de raíz”, se detalló en el vídeo.

“Los árboles con coronas anchas y extendidas se redujeron a un tronco principal delgado. Las perturbaciones afectaron a todo el ecosistema, desde suelos y arroyos hasta aves y ranas”, añaden.

El dosel arbóreo se refiere a la capa de ramas y hojas que se forma en la parte más alta del bosque. Doug Morton, científico de Goddard, describió que María le dio un “recorte de cabello” a los bosques en la isla.

Trees drop limbs or fall all the time, but Hurricane Maria caused 60 years of treefall disturbance in one day in Puerto Rico. NASA researchers using lidar obtained detailed data of tree height from 6 months before the storm to compare with the aftermath: https://t.co/iY1kAfzbYn pic.twitter.com/KOklRZQrN8