Washington - A escasas horas para que dé comienzo su primer viaje espacial, un inusual cóctel de sensaciones recorre al astronauta Tyler "Nick" Hague: la ilusión del comienzo de la aventura, nostalgia por la familia a la que no verá durante meses y, sobre todo, la incertidumbre hacia lo desconocido.

"Tal vez el aspecto más interesante sea cómo seré capaz de adaptarme al vuelo especial. Como primerizo, será fascinante ver cómo mi cuerpo se adapta a la vida sin gravedad", confesó a Efe en un correo electrónico este coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que ya desde niño soñaba con viajar a las estrellas.

Este jueves, si todo sale según lo previsto, Hague y el cosmonauta ruso Alexei Ovchinin despegarán desde la base kazaja de Baikonur, con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Ese instante supondrá la culminación de los cerca de cinco años de capacitación a los que se ha sometido Hague desde que la NASA le seleccionara en 2013 para participar en su programa de formación de astronautas.

El último par de meses de preparación los ha pasado en Kazajistán, ultimando los detalles de su misión y alejado de su familia, que no ha dudado en recorrer medio mundo para compartir con él los instantes previos a su partida, un momento tan inolvidable como amargo.

I’m completely familiar with @Space_Station even though I haven't been there yet! In training we familiarize ourselves with each module and use vehicle mockups to practice critical emergency procedures & simple tasks like heating up food. Can't wait to experience it in person! pic.twitter.com/nLOweMQrMs

"Es mi primer lanzamiento y va a ser la primera vez que ellos asistan a un lanzamiento en persona. Ellos han realizado y realizarán muchos sacrificios para que esta misión sea un éxito, así que son tan parte de todo esto como cualquiera", explicó Hague al hablar de su esposa y sus dos hijos.

A lo largo de estas últimas semanas, el estadounidense ha estado practicando su ruso -que será el idioma oficial durante el despegue-, ensayando los paseos espaciales y, por supuesto, poniendo a punto la nave espacial Soyuz.

"Hemos realizado dos chequeos a nuestra nave y todo está en orden. Está lista y se ve hermosa", comentó Hague.

Más allá de los aspectos puramente prácticos, su estancia en Bakinour ha permitido a Hague participar en algunas de las pequeñas ceremonias que suelen preceder a este tipo de aventura, como participar en la tradición de plantar un árbol antes de viajar al espacio exterior.

"Hace apenas unos días planté mi árbol aquí, en el paseo del Cosmonauta, tal y como han hecho todos aquellos que han despegado desde el cosmódromo de Baikonur desde que lo hizo Yuri Gagarin. Fue una auténtica lección de humildad andar entre esos árboles y ver los nombres de aquellos que fueron antes que yo y que permitieron que mi viaje sea posible", relató.

Completed another pre-launch tradition today! With the help of Alexey, I planted my name tree near the Cosmonaut Hotel in Baikonur. All cosmonauts and astronauts that fly with the Soyuz spacecraft plant a tree shortly before their flight. My first tree symbolizes my first flight! pic.twitter.com/fJGVTveOn1