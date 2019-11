El hombre dio un gran paso cuando fue capaz de salir de la órbita terrestre, es por ello que muchos de los astronautas a bordo de esas misiones, no han perdido oportunidad de llevar consigo algunos inusuales objetos con el afán de hacer historia.

Es por ello que, desde hace años, se han estado enviando diversos objetos al espacio, los cuales han sido registrados en un catálogo elaborado por Paul Quast, director de Beyond the Earth Foundation.

En dicha lista, publicada en el International Journal of Astrobiology, se menciona cada uno de los artefactos que han sido enviados al espacio, los cuales van desde pequeñas piezas de cerámica con obras de artistas como Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg y Andy Warhol, hasta figuras de lego, pizzas, bacterias y virus.

Pero dentro de la gran lista se encuentran algunos objetos insólitos que a continuación te presentamos:

1. En primer lugar encontramos una versión de la canción “Across the Universe” con un mensaje de Paul McCartney (que dice “Send My Love to the Aliens”). El tema escrito por John Lennon fue lanzado por la NASA para celebrar 50 años del lanzamiento de su primer satélite, el Explorer 1, y del nacimiento oficial de la agencia, así como 45 años de la creación de la Red del Espacio Profundo, el sistema internacional de antenas que apoyan la exploración del espacio.

2. Otro de los extraños objetos que fueron enviados al espacio fue una muestra de la salmonela, que viajó a bordo del transbordador espacial Atlantis en 2007. El objetivo de la NASA era estudiar el comportamiento de la bacteria en un ambiente de ingravidez.

3. El sable de luz de Luke Skywalker también viajó al espacio. La agencia espacial estadounidense envió este objeto a la Estación Espacial Internacional, a bordo del Transbordador Espacial, justo en las celebración del 30 aniversario de Star Wars, en 2007.

4. Otra cosa trasladada al espacio fue un sonido grabado de un beso entre una madre y un hijo. Esta grabación formo parte de un supertrack de sonidos de la Tierra que la NASA grabó para extraterrestres en 1977.

5. Doritos hizo historia con el primer anuncio extraterrestre del mundo. En 2007 Doritos dio el primer paso para transmitir el primer anuncio dirigido hacia una posible vida extraterrestre.

6. Los restos de Gene Roddenberry, el hombre que creó Star Trek, se lanzaron al espacio en 1997. Fue así como el primer entierro espacial fue realizado un 21 de abril del mencionado año cuando el Transbordador espacial Columbia de la NASA (misión STS-52) llevó una muestra de los restos cremados de Roddenberry al espacio y los devolvió a la Tierra.

7. Otro extraño artefacto llevado al espacio fue una impresora 3D gigante. El 25 de septiembre de este año, la compañía israelí de tecnología de alimentos Aleph Farms cargó una nave espacial con viales de células de vaca. Cuando las células llegaron a la estación espacial, los cosmonautas las introdujeron en una impresora 3D, que produjo filetes delgados. El experimento es una señal de que la carne podría cultivarse en ambientes hostiles en la Tierra.

8. Pizza Hot se convirtió en la primera cadena de restaurantes en entregar al espacio. Fue en el año 2001 cuando el típico platillo italiano fue enviado a la Estación Espacial Internacional (ISS) a bordo de un cohete de reabastecimiento.

9. La banda de rock Blur programó una pieza musical que fue reproducida en una misión especial a Marte. El tema musical escrito y grabado por el grupo, se lanzó al espacio en el módulo de aterrizaje Beagle 2, una nave británica que aterrizó en el Planeta Rojo en 2003.