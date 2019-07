Al norte de Quebec, en Canadá, existe una región llamada Nunavik, donde habita un pueblo conocido como los inuit.

Sus habitantes viajan en trineo, no beben alcohol, tienen una lengua con solo tres vocales y su dieta es tan pesada y rica en grasas, que a la mayoría de los seres humanos les provocaría problemas cardiovasculares severos.

Pero los inuit no se enferman porque tienen un ADN único. Así lo revela un estudio realizado por investigadores de The Neuro (Montreal Neurological Institute and Hospital), de la Universidad McGill, donde se señala que esta población es genéticamente distinta de cualquier grupo conocido.

Esta disposición a desarrollar rasgos genéticos únicos es un fenómeno común en poblaciones aisladas geográficamente como resultado de su adaptación exitosa a entornos específicos.

Sin embargo, estas mismas adaptaciones los hacen vulnerables a ciertos problemas de salud cuando se cambia el entorno, según revela el trabajo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De acuerdo con el estudio, los inuit de Nunavik tienen distintas firmas genéticas en vías que involucran el metabolismo de los lípidos y la adhesión celular. Se cree que estos cambios les sirvieron para adaptarse a la dieta alta en grasa y al frío extremo del norte canadiense.

Pero estas variantes genéticas únicas se relacionan también con un mayor riesgo de aneurisma cerebral si cambian de entorno.

Conocido también como aneurisma intracraneal, es un debilitamiento en la pared de una arteria cerebral que causa el inflado. En casos graves, la pared arterial puede romperse y genera una condición potencialmente mortal conocida como hemorragia cerebral.

Por medio del análisis de 170 voluntarios inuit, los investigadores encontraron varios rasgos interesantes entre estos pobladores, cuyos parientes más cercanos son los Paleo-Esquimales, un pueblo que habitó el Ártico antes que ellos.

“En el caso de los inuit de Nunavik, nuestros resultados enfatizan la necesidad de proporcionar servicios neurológicos efectivos”, afirma Guy Rouleau, autor principal del estudio.