Estocolmo - El próximo 10 de diciembre sobre el escenario de los Premios Nobel sucederán dos cosas poco habituales. Por primera vez en casi una década habrá dos mujeres premiadas en categorías científicas y habrán pasado casi 70 años desde que no se entregaba el de Literatura.

En un año marcado por el movimiento #MeToo, las mujeres científicas tendrán un protagonismo poco habitual en Estocolmo gracias a Frances Arnold, premiada en Química, y Donna Strickland, en Física.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB

Completará el trío de laureadas la iraquí Nadia Murad, que recibirá el Nobel de la Paz en Oslo, junto al doctor congoleño Denis Mukwege por sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados.

Pero, además es el año en que la Academia Sueca decidió aplazar a 2019 la concesión del premio de Literatura por un escándalo de abusos sexuales y filtraciones.

La gesta de las dos científicas es evidente si se piensa que Strickland es la tercera mujer que recibe el Nobel de Física -Marie Curie (1903) y Maria Goeppert (1963)- y Arnold, la quinta en Física -Curie (1911); Irène Joliot Curie (1935); Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) y Ada Yonath (2009)-.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM