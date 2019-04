Un procedimiento experimental realizado por un equipo de médicos griegos y españoles, dio como resultado el nacimiento de un bebé con el ADN de tres personas.

Esto se debe a que se utilizó el ADN de la madre, el esperma del padre y un óvulo de una mujer donante, como método para ayudar a las familias afectadas por enfermedades mitocondriales mortales heredadas.

El niño, que nació el 9 de abril en un hospital de Atenas, tuvo un peso de 6.3 libras y 1.6 pies de estatura. Su vida será totalmente normal, aunque estará sometido a un amplio seguimiento para supervisar el impacto de la técnica en su desarrollo.

La noticia se acaba de dar a conocer a los medios de comunicación. De acuerdo con CNN, la madre y el niño gozan de buena salud, mientras que los médicos encargados del caso dijeron estar orgullosos del resultado.

“Estamos muy orgullosos de anunciar una innovación internacional en la reproducción asistida, y ahora estamos en condiciones de hacer posible que las mujeres con enfermedades genéticas mitocondriales raras tengan un niño sano”, dijo el doctor Panagiotis Psathas, presidente del Instituto de la Vida, de Atenas.

Por su parte, el diario El País señala que hay otra mujer embarazada gracias a la misma técnica —conocida como transferencia de huso materno— y otros ocho embriones generados y listos para ser implantados.

Así lo reveló la científica española Gloria Calderón, cofundadora, junto al biólogo portugués Nuno Costa-Borges, de Embryotools, la empresa que desarrolló la técnica en su sede de Barcelona.

Calderón es consciente de que la estrategia tiene detractores. “Hay gente que ve problemas morales o éticos en esta nueva técnica, pero la segunda chica embarazada en Grecia llevaba ya 11 ciclos previos de fecundación in vitro sin lograr el embarazo. Nosotros trabajamos con los óvulos. Si la técnica no sale bien, no podemos crear el embrión”, argumenta.

Por último, la científica declaró que la madre del bebé griego, de 32 años, está bien y comparecerá ante los medios de comunicación la semana que viene.