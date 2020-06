La científica ambiental puertorriqueña Graciela Ramírez Toro fue nombrada al Farm, Ranch, and Rural Communities Federal Advisory Committee, un organismo que da asesoría independiente y recomendaciones a la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) sobre políticas públicas y otros asuntos relevantes para la agricultura y las comunidades rurales.

Ramírez Toro, quien es directora institucional del Centro de Educación, Conservacion e Interpretación Ambiental de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, representa al sector académico en el comité. Junto a ella, fueron designadas otras 32 personas, que representan a industrias agrícolas y relacionadas, gobierno estatales, locales y tribales, y organizaciones sin fines de lucro, entre otros intereses.

“Me eligieron por dos razones. Primero, por la experiencia que tengo trabajando con comunidades en Puerto Rico, Estados Unidos y otras partes del mundo, y segundo, por mi ‘expertise’ (pericia) en la educación ambiental y el agua potable”, dijo hoy, jueves, en entrevista con El Nuevo Día.

“Mi función en el comité es traer la perspectiva de la academia, de la ciencia, dependiendo del tema que se esté discutiendo. Ellos (EPA) establecen una agenda en la que necesitan nuestra asesoría y opinión”, añadió.

El Farm, Ranch, and Rural Communities Federal Advisory Committee se creó, en 2008, por virtud de la Federal Advisory Committee Act (FACA). Esta ley federal obliga al establecimiento de grupos asesores independientes para las diferentes dependencias del gobierno de Estados Unidos.

Bajo la actual presidencia de Donald Trump, algunos de esos comités fueron eliminados o reestructurados, explicó Ramírez Toro. De hecho, la experta era miembro del National Advisory Council for Environmental Policy and Technology, que fue uno de los que se eliminó.

“La ley FACA no permite que algunos comités se eliminen, y en el que estoy ahora es uno de ellos. Al eliminarse el otro comité, de Washington me dijeron que debía tratar de participar en este porque necesitaban de mi ‘expertise’. La Universidad Interamericana me nominó”, relató.

Más de 150 personas fueron evaluadas como potenciales miembros, pero finalmente 33 fueron escogidos. Ramírez Toro ocupará el puesto por tres años y, hasta donde le consta, es la única puertorriqueña en el comité. Su nombramiento se hizo efectivo el pasado lunes, 15 de junio.

“Este es un comité que tiene que asesorar sobre asuntos ambientales y políticas de importancia para comunidades rurales y pequeñas. En Estados Unidos, el concepto de comunidad puede estar asociado a una finca o una granja. Es un comité bien heterogéneo, que representa a múltiples sectores”, indicó.

En esa línea, Ramírez Toro describió su nombramiento como una “distinción”, al tiempo que agradeció que la consideraran para “contribuir nacionalmente” al desarrollo de políticas públicas de gran impacto.

“Una de las razones por las cuales elegí el campo de las ciencias ambientales es que puedo tener un impacto en la vida de las personas. Estoy en una etapa de mi carrera en la que me gustaría dejar una contribución, y me alegré mucho de haber sido escogida para este comité. Además, puedo aportar la perspectiva de nosotros, los que vivimos en los territorios, que normalmente tenemos poca o nada de representación”, aseveró.