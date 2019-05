En la pequeña localidad de Pluogastel, ubicada en la costa occidental de Bretaña, en el noroeste de Francia, fue hallada hace tres años una roca con un extraño mensaje.

Sin embargo, hasta ahora nadie ha podido descifrar lo que se encuentra escrito ahí, y por ello el gobierno local ofreció una recompensa de $2,200 para la persona que resuelva ese misterio.

Deacuerdo con Gizmodo, se trata de un conjunto de letras confusas y sin aparente sentido: “ROC AR B … DRE AR GRIO IS EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL ... RI OBBIIE: BRISBVILAR ... FROIK ... AL”.

Por si fuera poco, la mayor parte de la roca está sumergida en el mar y sólo puede verse cuando baja la marea.

France asks: Can you solve the riddle of the rock?

A village in western France is offering a €2,000 (£1,726) prize for help in deciphering a 230-year-old inscription found on a rock on a remote beach.https://t.co/cN7cEUZ1Qp pic.twitter.com/VAIRn94oWV — Discover Europe (@365europe) 13 de mayo de 2019

Dominique Cap, alcalde de la ciudad, señaló a medios locales que mientras algunas personas aseguran que el texto está escrito en vasco arcaico, otros señalan que es bretón antiguo.



Además de la confusa oración, la roca presenta un dibujo de un velero, así como

dos fechas, 1786 y 1787, que posiblemente apuntan a la antigüedad de este texto.

Algunos expertos locales apuntan a que podría tratarse de referencias a la construcción de defensas navales cercanas.

Lo cierto es que nadie ha podido descifrar con exactitud el escrito, y quien intenté hacerlo tiene hasta el 30 de noviembre de este año para presentar sus conclusiones, fecha en la que un jurado de la ciudad decidirá qué traducción es más probable (de existir alguna) y otorgará el premio.