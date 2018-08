El Sol es el corazón de nuestro sistema solar. Su atracción gravitatoria es lo que mantiene todo aquí, desde el pequeño Mercurio hasta los gigantes gaseosos como la nube Oort, a 186 billones de millas de distancia.

Pero a pesar de que el Sol tiene una atracción tan poderosa, es sorprendentemente difícil ir hasta este astro, pues se necesitan 55 veces más energía para ir al Sol que para ir a Marte.

¿Por qué es tan difícil? La respuesta está en el mismo hecho que evita que la Tierra se precipite hacia el Sol: nuestro planeta viaja muy rápido, aproximadamente 67,000 millas por hora, casi completamente de costado en relación con el Sol. La única manera de llegar a este es cancelar ese movimiento lateral.

Es por ello que la NASA lanzará la sonda Parker Solar Probe este sábado, la cual se deslizará a través de la atmósfera del Sol y solo necesita bajar 53,000 millas por hora de movimiento lateral para llegar a su destino, aunque eso no es tarea fácil.

Una vez lanzada, la sonda Parker Solar Probe realizará siete asistencias de gravedad en Venus durante su misión de siete años, para arrojar la velocidad lateral hacia el pozo de energía orbital de ese planeta.

Estas ayudas de gravedad acercarán la órbita de Parker Solar Probe al Sol para una aproximación récord de solo 3.83 millones de millas desde la superficie visible del astro en las órbitas finales.



Aunque estará perdiendo velocidad para acercarse al Sol, Parker Solar Probe recuperará la velocidad general reforzada por la extrema gravedad, por lo que también batirá el récord de los objetos humanos más rápidos jamás fabricados, alcanzando las 430,000 millas por hora en sus órbitas finales.

La misión y los equipos de lanzamiento de Parker Solar Probe concluyeron una exitosa revisión. Los equipos están preparando el despegue para este sábado a bordo de una nave espacial de United Launch Alliance, la Delta IV Heavy.

Ever wonder what a spacecraft looks like tucked inside its protective capsule atop a rocket? Behold, @NASASun’s Parker #SolarProbe inside one half of its 62.7-foot tall fairing, ready to launch on Aug. 11 to touch the Sun: https://t.co/t10cYjbGEy pic.twitter.com/6wuMIQ1Qyu