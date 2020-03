La pandemia de COVID-19 golpea con especial fuerza a las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan condiciones crónicas como hipertensión y diabetes, pero algunos pacientes más jóvenes sin enfermedades previas también han desarrollado cuadros graves e incluso han muerto por el nuevo coronavirus

Los médicos y científicos aún no conocen cuáles han sido las causas para que personas que no están en grupos de riesgo terminen perdiendo la vida por el nuevo virus. Lo que se sabe hasta el momento es que del total de infectados, la cantidad de muertes de pacientes sin patologías previas no es elevada.

El neumólogo Pascual Chiarella, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), explica a El Comercio que aún no hay suficientes datos para llegar a una conclusión en estos casos, pero que sí se debe evaluar si estos pacientes tenían una condición distinta a la hipertensión y diabetes que pudo ayudar a que desarrollaran una enfermedad grave por COVID-19.

“Hay países que están reportando cuadros severos por coronavirus en personas jóvenes. En España hubo un caso pero no se sabe específicamente si ese paciente en particular tenía una condición previa que favoreciera que la enfermedad fuera peor”, detalla Chiarella.

¿Cómo funciona el sistema inmune en estos casos?

Si bien aún no hay una vacuna disponible para afrontar la infección por el COVID-19, en la mayoría de casos el sistema inmunológico es capaz de enfrentar el virus y superar la enfermedad.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 80% de infectados desarrolla síntomas leves o es asintomático. En el resto de los casos, las defensas naturales del cuerpo dan la batalla, pero a veces esto no es suficiente.

Como explica la bióloga Libertad Alzamora, jefa del Laboratorio de Inmunología de la Universidad de San Marcos (UNMSM), “la respuesta inmunológica se clasifica en dos grandes grupos: la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. En el caso de este virus (Sars-CoV-2), la primera línea de defensa es la respuesta inmune innata. En esta fase existen unas moléculas que se conocen como interferones, que son las que inician una respuesta antiviral. También se activa un sistema de complemento con enzimas que actúan en cascada y que terminan finalmente ayudando a la eliminación del patógeno”.

Pero cuando esto no funciona, entra a tallar la respuesta inmune adaptativa, “aquí hablamos de células especializadas en matar a células infectadas con un virus, estas células especializadas se llaman células T citotóxicas. En paralelo se activan células b, que son las encargadas de sintetizar anticuerpos”, detalla Alzamora en una entrevista compartida por la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM.

El problema sucede, afirma la experta, cuando durante la primera fase de respuesta del sistema inmune, el virus causa un retraso en la producción de interferones, con lo cual gana tiempo para replicarse. “Eso viene a ser un primer obstáculo o evasión de una respuesta inmune efectiva que hace el virus”.

Además, una vez que se retrasa la producción de interferones y el virus se ha multiplicado, emerge una gran cantidad de virus y esto “hace que el sistema inmunológico se active violentamente”. Para la especialista, ese podría ser el motivo por el cual esta enfermedad se vuelve letal en algunos casos, incluso en aquellos en los que el paciente no presenta una patología previa.