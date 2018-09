La fuerza del huracán Florence mantiene en alerta a las autoridades de Estados Unidos, ya que representa una gran amenaza y podría generar inundaciones catastróficas.

El ciclón categoría 4 en una escala de 5 tocará tierra este jueves 13 de septiembre y podría causar grandes estragos en las zonas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

La orden del gobierno de Estados Unidos ha sido evacuar a un millón y medio de posibles damnificados en estos tres estados, los cuales han sido declarados en emergencia, al igual que Maryland y Washington DC.

A continuación te presentamos 4 razones por las que este huracán es considerado extremadamente peligroso:



1. Su brutal fuerza

Florence pasó de ser huracán de categoría 2 a 4 en cuestión de horas. Con vientos máximos de hasta 155 millas por hora, el fenómeno natural puede que alcance la máxima categoría en la escala de Saffir Simpson.

2. Podría traer cantidades peligrosas de agua

Se contempla que el ciclón pierda fuerza solo una vez que llegue a la frontera de Carolina del Norte y del Sur.

Sin embargo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) señaló que podría provocar oleaje de hasta 65 pies, lo que representa una amenaza de destrucción y muerte, según los expertos.

This incredible loop from #GOESEast shows Hurricane #Florence churning in the Atlantic. The storm is strengthening rapidly and is expected to become a major hurricane very soon. Latest: https://t.co/LdMJC4oIds pic.twitter.com/AqMr0P2Ogm