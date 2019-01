China sigue realizando grandes hazañas en el espacio, y aunque no es la primera vez que la sonda Chang’e-4 visita la Luna, ahora este artefacto rompió un récord muy particular al convertirse en la primera en posarse sobre la cara oculta.

Relacionados: Este es el robot que en un futuro podría explorar la Luna o Marte

Este hecho no tenía precedentes, incluso ni las misiones de Apolo habían logrado algo similar antes, por lo que muchos se preguntan: ¿Por qué era tan complicado llegar a esta zona de la Luna?

De acuerdo con los científicos, desde la Tierra se puede observar sólo el 59% de la superficie total de la Luna, esto se debe a que nuestro satélite artificial tarda lo mismo en dar una vuelta completa sobre sí misma que en recorrer una vuelta completa alrededor de la Tierra.

Debido a que ambos movimientos están sincronizados de una manera perfecta, la cara oculta de la Luna había sido una incógnita pata el ser humano, hasta que la sonda rusa Luna-3 logró fotografiarla por primera vez en 1968.



Ahora la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA es la encargada de cartografiar a detalle este lado de la Luna, pero todos los exámenes se han hecho siempre desde la distancia. Por ello, la hazaña del Chang’e-4 es tan trascendente.

“Aterrizar en la cara oculta de la Luna es más arriesgado que hacerlo en su zona cercana. El terreno nos ha causado muchos problemas. Pero resolver esos problemas podría ayudarnos a poner los cimientos para la futura exploración espacial”, advirtió el diseñador jefe de la sonda, Sun Zezhou, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/KVCEhLuHKT pic.twitter.com/BiKjh7Fv22