El Programa del Estuario de la Bahía de San Juan y la empresa creativa sin fines de lucro La Calle Loíza, Inc. unieron esfuerzos para fomentar la educación ambiental entre la comunidad puertorriqueña a través de un proyecto de comunicación.

Hoy, lunes, estrenó oficialmente el podcast Estuario, que, mediante dos programas, abarca temas relevantes sobre la conservación e importancia ecológica de ese ecosistema, en el que se mezclan las aguas dulces con el mar, en toda la costa, desde Toa Baja hasta Loíza.

La cuenca hidrográfica del estuario incluye los ríos y quebradas que pasan detrás de las casas y bajo los puentes, desde el monte hasta la playa, y en sus aguas viven especies en peligro de extinción, como el tinglar y el manatí.

“Como parte de nuestra comunicación comprensiva, hemos incorporado este nuevo vehículo para llegar de una manera más simple a todas las personas y sectores de Puerto Rico”, dijo Brenda Torres, directora ejecutiva del Estuario, en entrevista con El Nuevo Día.

Además, Torres indicó que, debido a la pandemia de COVID-19, esta nueva iniciativa les permitirá educar a las comunidades y, a la misma vez, promover conversaciones con ciudadanos que tengan el mismo interés de ver el restaurado el sistema del estuario.

Por su parte, Mariana Reyes, directora ejecutiva de La Calle Loíza, Inc., resaltó que el podcast consistirá en dos programas, que abarcarán “gotitas del saber” y otros temas a mayor profundidad con respecto al estuario.

“El primero es el Estuario Sorono, que incluirá secciones ambientales, reportajes y entrevistas incorporando diferentes voces en cada episodio. El segundo programa será Estuario Profundo, con la periodista Millie Gil, quien estará realizando entrevistas a profundidad sobre diversos temas con científicos, líderes comunitarios y expertos en las ciencias ambientales”, explicó Reyes, productora del podcast.

La colaboración entre estas dos organizaciones surgió a partir de una propuesta que mostraba un gran interés de alcanzar a distintas comunidades y llevar la información que ofrece el Estuario de una manera más accesible.

“La Calle Loíza, Inc. desarrolló una propuesta que mostraba su conocimiento sobre el Estuario y que, a la misma vez, conocía lo que necesitaba nuestra audiencia. No tan solo eso, pero su propuesta era muy creativa”, afirmó Torres.

Dicha creatividad se refleja a través de la programación del podcast, que también incluye música típica puertorriqueña, como bomba y plena. “De hecho, para Estuario Sonoro, mi voz es un hilo conductor que narra hacia dónde vamos, pero mi meta es que cada una de las voces que entre a la conversación sean las que armen la historia”, indicó Reyes, anfitriona de Estuario Sonoro.

El podcast ya está disponible en varias plataformas incluyendo Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Anchor y en la página web del Estuario.

“La meta es que sea entretenido e interesante y que, aunque tengamos información relevante y profunda, sea comprensible y accesible para todo el público” dijo Reyes.

El Estuario de la Bahía de San Juan lleva 25 años trabajando en diferentes proyectos de impacto para mejorar la calidad de agua, promover la infraestructura verde, proteger la vida silvestre y su hábitat, y fomentar la educación. Además, forma parte del Programa Nacional de Estuarios, y es el único estuario tropical de los 28 que hay en Estados Unidos.

“Nuestro enfoque realmente es proveer una plataforma al área metropolitana, de la cual se guíe el esfuerzo de la reconstrucción de una manera sostenible de las cuencas hidrográfica en la región y, a la misma vez, educar a nuestras comunidades de la importancia de estos proyectos”, puntualizó Torres.