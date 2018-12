Se le conoce como Punto Nemo y es el lugar más lejano e inaccesible del planeta Tierra.

Se ubica a la mitad del océano Pacífico, entre la Isla Ducie (Pitcairn), isla Motu Nui (Isla de Pascua) e Isla Maher (Antártida) y fue descubierto en 1992 por el ingeniero croata-canadiense Hrvoje Lukatel, quien utilizó un programa geoespacial para encontrar información sobre esta zona.

Ahora, Punto Nemo, un lugar donde el humano más cercano se encuentra a miles de millas, se convirtió en un cementerio espacial, y es que allí es a donde son dirigidas las naves y satélites que ingresan a la atmósfera tras haber cumplido con su misión especial.

La mayoría de estas operaciones controladas, a diferencia de la caída de artefactos que no pueden ser manejados, son dirigidas a este punto, que fue llamado así en honor a la novela de Julio Verne “20,000 leguas de viaje submarino”.



El lugar se encuentra repleto de aparatos que un día estuvieron en el espacio, y que desde los años 70 comenzó a funcionar como cementerio de naves y otros artefactos.

Y aunque es considerado como la nada, no está vacío, pues a poco más de 13 mil pies de profundidad se hallan los restos de algunas aeronaves y otros objetos espaciales.

Entre las cosas que podrían encontrase hay una larga lista de 263 artefactos, entre ellos: satélites espías, restos de tanques de naves, estaciones espaciales y cargueros que llevaron suministros a la Estación Espacial Internacional, la cual se prevé llegué a esa zona entre 2024 y 2028, años en los que podría dejar de funcionar y ser enviada al Punto Nemo.

