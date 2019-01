Las autoridades meteorológicas en Estados Unidos advirtieron desde el fin de semana sobre la intensa ola de frío que azotaría el centro-norte, y que podría generar temperaturas por debajo de los -22 grados Fahrenheit o incluso -40 grados Fahrenheit.

Este fenómeno se atribuyó a un "vórtice polar", es decir, una gran masa de aire muy frío y bajas presiones que se forma durante el invierno hemisférico, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, y que se rodea de un anillo de fuertes vientos que giran en el sentido de la rotación de la Tierra. El problema surge cuando este flujo se debilita a causa de un calentamiento repentino de la estratosfera, lo que propicia que masas de ese aire frío se expandan desde los Polos hacia latitudes más bajas.

Según Judah Cohen, experto de Estudios Atmosféricos y Ambientales, el aire gélido se debe al súbito calentamiento de la atmósfera justo encima del Polo Norte. Una corriente de aire caliente desde Marruecos el mes pasado provocó un alza en las temperaturas del aire en el Polo Norte. Ello partió en trozos al vórtice polar y esos fragmentos comenzaron a migrar.

Uno de esos vectores polares fue el que causó las temperaturas gélidas que esta semana están agobiando al centro-occidente de Estados Unidos.

So what is a polar vortex exactly? Here is a quick visual and summary to explain why extreme cold air is moving in this week. pic.twitter.com/53z98oSgu8

Debido a este fenómeno, Canadá y partes de la zona noreste de los Estados Unidos están experimentando temperaturas que podrían ser comparadas con las de Marte, y se espera que sea peor en los siguientes días.

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, las temperaturas en el norte caerán a unos brutales -31 grados. En comparación, la sonda Curiosity reporta temperaturas de -19 grados en el planeta rojo.

Las autoridades aconsejaron a la población que se quede en casa. Muchas empresas autorizaron a sus empleados para que no asistieran al trabajo, las escuelas cerraron y miles de vuelos fueron cancelados.

Esta ola de frío sería la más intensa en dos décadas para algunas regiones de Estados Unidos.

En Minnesota, una de las zonas más afectadas, los vientos helados pueden hacer que la sensación térmica sea de -76 grados Fahrenheit.

Wind chills will fall to dangerous levels in the Upper Midwest this week, and should be the coldest since the mid-1990s in parts of the eastern Dakotas, Minnesota, Iowa, Wisconsin and northern Illinois. Wind chills falling below -40 can cause frostbite on exposed skin in minutes. pic.twitter.com/FFVZe1xGhD