El Gran Agujero Azul, ubicado en las costas de Belice, esconde 100,000 años de vida submarina. En la actualidad, existen una gran cantidad de secretos relacionados a este fenómeno natural de casi 1,000 pies de diámetro y unos 410 pies de profundidad.

Es por ello que un grupo integrado por científicos, periodistas y diversos exploradores realizan una expedición a este lugar, una misión a la que llamaron Blue Hole Belize 2018, para descubrir más características de esta misteriosa caverna marina y “comprender mejor esta maravilla geológica”.

El objetivo es conocer qué es lo que hay ahí abajo, una zona que hasta el momento no ha sido explorada completamente. De hecho, no existe un mapa preciso del agujero.

Dos de los encargados de esta expedición son Fabien Cousteau, nieto del famoso investigador marino francés Jacques Cousteau, y Richard Branson, magnate inglés y fundador de Virgin Group, quienes también se sumergieron en esta enorme fosa marina.

“A 300 pies de profundidad en el Gran Agujero azul pudimos ver dónde la roca solía ser tierra y convertirse en mar, uno de los recordatorios más crudos del peligro del cambio climático que he visto”, explicó Branson en sus redes sociales.

"A 300 pies de profundidad en el Gran Agujero azul pudimos ver dónde la roca solía ser tierra y convertirse en mar, uno de los recordatorios más crudos del peligro del cambio climático que he visto", explicó Branson.

“Estoy muy emocionado de unirme en esta expedición histórica hacia el fondo del Gran Agujero Azul, creando conciencia sobre la necesidad de proteger el océano y realizando algunos experimentos científicos fascinantes”, agregó, además de publicar un par de fotos y vídeos de su aventura.

Para sorpresa de muchos, la primera inmersión fue transmitida en vivo en el programa ‘Dentro del agujero azul' del canal Discovery Channel, un hecho sin precedentes que ocurrió el pasado 2 de diciembre y que se llevó a cabo gracias al trabajo de modernos sumergibles como el Stingray y el Idabel.

La primera inmersión fue transmitida en vivo en Discovery Channel. La profundidad total del Gran Agujero Azul es de aproximadamente 410 pies de profundidad. El ecosistema submarino continúa cambiando completamente a medida que la tripulación se mueve hacia el fondo.

El objetivo de viajar en estos submarinos, que pueden permanecer 12 horas seguidas bajo el agua y que cuentan con una gran tecnología, es dibujar mapas 3D de la totalidad del Gran Agujero Azul, usando cámaras especiales.

Si bien originalmente eran cuevas ubicadas en tierra firme, con el fin de la glaciación (hace 12,000), el nivel del mar subió, haciendo que las cavernas se inundaran, formándose esta enorme cavidad que hoy conocemos como el Gran Agujero Azul.