Un grupo de investigadores descubrió los misteriosos restos del HMS Terror: el barco británico "caníbal", cuya tripulación “se “comió uno a otro” después de haber sido abandonado en el hielo durante dos años.

Las primeras imágenes del interior del HMS Terror, parte de la Expedición Franklin, muestran algunas hileras de vajilla, armarios de almacenamiento perfectamente guardados, e incluso una hélice que se asienta firmemente en su lugar.

Más de 30 expediciones intentaron encontrarlos. Algunos artefactos, tumbas y cuentos horribles de canibalismo es todo lo que se descubrió, hasta ahora.

El HMS Terror va muy acorde con su nombre, ya que los 129 exploradores se perdieron cuando el barco quedó encerrado en el hielo, y algunos de sus tripulantes, recurrieron al canibalismo como un intento fallido por sobrevivir.

Ahora, tres años después de que finalmente se descubriera su tumba acuosa, un submarino a control remoto ha explorado sus restos.

Primeras imágenes del interior del HMS Terror, legendario barco 'caníbal' hundido hace más de 170 años... pic.twitter.com/eZVhYjunnC — Maquinas Empacadoras (@MaquinasEmpac) August 29, 2019

El HMS Terror se encuentra en aguas poco profundas frente a la isla King William de Nunavut. Ahí mismo se halla el HMS Erebus, el buque de apoyo que partió junto con el primero de Inglaterra en 1845.

El barco fue capitaneado por Sir John Franklin, de 59 años, un político fallido que, junto con sus 127 hombres nunca regresaron.

El HMS Terror fue enviado para tratar de encontrar un pasaje al noroeste denominado "Mar Polar Abierto", un supuesto acceso directo al Pacífico. Pero el pasaje era inexistente, ya que los mares polares, perpetuamente congelados, no permitían el paso.

Para empeorar las cosas, más tarde se descubriría que las latas de raciones de la expedición no se habían sellado adecuadamente, lo que significaba que el plomo venenoso había contaminado el alimento, haciéndolo fatalmente no comestible, según detalla el diario británico The Sun.

El barco permanece tan intacto que la cámara pudo visitar el 90%. Algunos tragaluces incluso conservan su vidrio.

“Sillones volcados, termómetros en la pared, platos apilados, ollas, lavabos, a menudo en su posición correcta", dijo Ryan Harris, integrante de un equipo de arqueólogos subacuáticos de Parks Canada, que investiga los secretos del buque de guerra británico perdido alrededor de 1848 mientras buscaba el Pasaje del noroeste. "Pudimos ver una increíble variedad de artefactos”, comentó, a Global News.

El buque de apoyo, el Erebus, fue encontrado en 2014 y el HMS Terror dos años después. Desde entonces, Parks Canada ha estado trabajando para comprender qué hay allí y qué información podría arrojar sobre una historia que se ha convertido en parte de una leyenda canadiense.

La temporada 2017 arrojó una encuesta submarina completa del Erebus, el buque insignia de Franklin. El mal tiempo acortó la temporada del año pasado, pero las condiciones de este año no podrían haber sido mejores para una primera mirada al HMS Terror.

"Estaba soleado y tranquilo", dijo Harris, hablando por teléfono satelital desde el RV David Thompson, el barco de investigación de Parks Canada sobre el HMS Terror. "Comienzas a ver el naufragio poco después de comenzar tu descenso".

Después de numerosas inmersiones explorando el exterior, Harris puso a prueba una cámara remota del tamaño de un melón a través de una escotilla abierta y entró en la nave. Las imágenes fueron realmente impresionantes.

"Tienes las luces penetrando en la oscuridad", aseveró. “Mirando hacia adelante en el corredor, ves la lista de la nave a estribor.

Y prosiguió: “Y luego a la izquierda, ves una sucesión de puertas en las cabinas de varios oficiales. Cada puerta corredera abierta. Solo imagine pilotar el vehículo en una cabina después de la siguiente y ver los cuartos privados de cada oficial. Ves los lugares de las camas, ves los estantes, los artículos de a bordo en los estantes, los instrumentos científicos en sus estuches y muchos, muchos cajones”.

"Puedes imaginar el bullicio de la actividad que una vez llenó estos pasillos, cabañas y comedores con clamor", contó Harris. "Sientes como si estuvieras violando su privacidad. Es emocionante, pero es un espacio bastante solemne".

Incluso, lo que da escalofrío es la ordenada condición en la que se halló el barco, y esto solo plantea otro misterio. “Parece que el barco, en muchos sentidos, estaba en pleno funcionamiento y luego, de repente, quedó desierto. Todas las puertas de la cabina se abrieron, casi como si hubiera prisa por ver si alguien estaba a bordo cuando se hundió. No lo sabemos".

El Reino Unido retuvo un total de 65 artefactos recuperados previamente del Erebus. Canadá y el Reino Unido negociarán a dónde irán esos objetos. Parks Canada está almacenando otros artefactos de Erebus.